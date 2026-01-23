Testi pozitif çıkan ünlüler! Uyuşturucu testi pozitif çıkan 14 ünlü isim listesi!

Dört ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Gözaltına alınan ünlü isimlere uygulanan testlerin sonuçları açıklanırken, oyuncu Doğukan Güngör dahil 14 kişinin sonuçlarının pozitif olduğu bildirildi. Soruşturma süreci, elde edilen bu bulgular doğrultusunda devam ediyor.

14 ÜNLÜ İSMİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul merkezli olarak dört ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonlarda, Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından 29 yaşındaki Doğukan Güngör ile Ceyda Ersoy'un da aralarında bulunduğu toplam 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek uyuşturucu madde kullanımına yönelik testlerden geçirildi. Yapılan analizler sonucunda 14 kişinin testlerinin pozitif çıktığı belirlendi. Pozitif sonuç çıkanlar arasında oyuncular Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'un da yer aldığı öğrenildi.

DOĞUKAN GÜNGÖR: KULLANDIĞIMI KABUL EDİYORUM, PİŞMANIM

Yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılan Doğukan Güngör, soruşturma sürecinde uyuşturucu madde kullandığını kabul etmişti. Güngör ifadesinde, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirterek bir daha kesinlikle yasaklı madde kullanmayacağını söyledi. Ayrıca kimseye uyuşturucu temin etmediğini ve bu tür organizasyonlara katılmadığını da vurguladı.

CEYDA ERSOY: TEDAVİ OLMAK İSTİYORUM

Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy ise evinde ele geçirilen kokain ve uyuşturucu hapları kişisel kullanım amacıyla bulundurduğunu ifade etti. Ersoy, uyuşturucu madde kullandığı için pişmanlık duyduğunu ve tedavi görmek istediğini dile getirdi.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN İSİMLER

Binnur Buse Alper

Merve Eryiğit

Veysel Avcı

Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)

Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)

Ece Cerenbeli

Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)

Saniye Deniz

Lerna Elmas

Doğukan Güngör

Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)

Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)

Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)

Ceyda Ersoy

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKANLAR