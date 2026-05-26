Kurban Bayramı günlerinde farz namazların ardından getirilen teşrik tekbirleri, İslam geleneğinde önemli bir ibadet uygulaması olarak kabul edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre bu tekbirler, belirli bir zaman aralığında ve belirli vakitlerde yerine getirilir. Özellikle unutulması, kazası olup olmadığı ve hangi şartlarda telafi edilebileceği gibi konular her yıl bayram döneminde yeniden gündeme gelmektedir. Peki, Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır, kazası var mı? Teşrik tekbiri kazası nasıl yapılır? Detaylar...

TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA NE YAPILIR?

Teşrik tekbirlerinin unutulması durumunda ne yapılacağı, özellikle bayram günlerinde en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Hanefi mezhebi kaynaklarına göre, teşrik günleri içerisinde bir farz namazın ardından tekbir getirmeyi unutan kişi, belirli şartlar oluştuğu takdirde bu tekbiri daha sonra telafi edebilir.

Eğer kişi namazdan hemen sonra teşrik tekbirini unuttuğunu fark ederse ve namazla arasına uzun bir zaman ya da dünyevi bir meşgale girmemişse, tekbiri kaza etmesi mümkündür. Ancak konuşmak, gülmek, yemek içmek ya da camiden ayrılmak gibi durumlar gerçekleşmişse, namaz ile tekbir arasındaki bağ kesildiği için artık kaza imkânı ortadan kalkar.

TEŞRİK TEKBİRİNİN KAZASI VAR MI?

Teşrik tekbirinin kazası konusu mezhepler arasında farklı değerlendirilmiştir. Hanefi mezhebine göre, teşrik günleri içinde kalmak şartıyla bazı durumlarda kaza mümkündür. Ancak bu durum sınırsız bir telafi hakkı anlamına gelmez.

Diyanet kaynaklı açıklamalara göre, teşrik günlerinde kılınan farz namazın ardından unutulan tekbir, eğer gün içinde hatırlanır ve şartlar uygunsa kaza edilebilir. Fakat teşrik günleri tamamen sona erdikten sonra kılınan kaza namazlarında teşrik tekbiri getirilmez.

Şafii mezhebine göre ise teşrik tekbiri sünnet kabul edildiği için, unutulsa dahi kaza edilmesi gerekmez. Bu nedenle uygulama mezheplere göre farklılık gösterebilir.

TEŞRİK TEKBİRİ KAZASI NASIL YAPILIR?

Hanefi mezhebi çerçevesinde teşrik tekbirinin kazası, oldukça sınırlı bir zaman dilimi ve şartlar dahilinde yapılabilir. Eğer kişi teşrik günleri içerisinde bir farz namazdan sonra tekbir getirmeyi unutmuşsa ve henüz namazdan kopmamışsa, hatırladığı anda tekbiri getirerek bu eksikliği giderebilir.

Ancak bu kaza, yalnızca teşrik günleri devam ederken geçerlidir. Günlerin bitmesinin ardından artık geriye dönük olarak teşrik tekbiri telafisi yapılmaz. Bu nedenle ibadetin zamanında ve usulüne uygun şekilde yapılması büyük önem taşır.

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

2026 yılı Kurban Bayramı takvimine göre teşrik tekbirlerinin başlangıç ve bitiş zamanları şu şekildedir:

Teşrik tekbirleri, 26 Mayıs 2026 Salı günü Arefe sabah namazı ile başlar. Bu andan itibaren bayram günleri boyunca her farz namazın ardından tekbir getirilir.

Süreç, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü ikindi namazı ile sona erer. Böylece toplamda 23 vakit boyunca teşrik tekbirleri yerine getirilmiş olur.

Bu zaman aralığı, İslam kaynaklarında açık şekilde belirtilmiş olup, Müslümanların bu ibadeti düzenli şekilde yerine getirmesi tavsiye edilmektedir. Özellikle bayram günlerinde manevi atmosferi güçlendiren bu uygulama, toplu ibadet bilincinin de önemli bir parçası olarak görülmektedir