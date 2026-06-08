Teşkilat Altay diziden ayrılıyor mu, Tolga Sarıtaş diziden ayrılıyor mu?

Teşkilat Altay diziden ayrılıyor mu, Tolga Sarıtaş Teşkilat’tan ayrılacak mı? soruları son günlerde dizinin takipçileri tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Başarılı oyuncunun projedeki durumu hakkında ortaya atılan iddialar sonrası gözler yapım ekibinden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE SEZON FİNALİ SONRASI KRİTİK GELİŞME

TRT 1’in sevilen yapımı Teşkilat, 7 Haziran Pazar akşamı yayınlanacak 184. bölümüyle birlikte altıncı sezonunu tamamlayarak sezon finali yapıyor. Dizide yaşanan ayrılık iddiaları ve özellikle başrol karakteri Altay’a hayat veren Tolga Sarıtaş’ın geleceği, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyordu.

TOLGA SARIŞTAŞ TEŞKİLAT’TAN AYRILIYOR MU? KARAR NETLEŞTİ

Sezon finali öncesinde “Tolga Sarıtaş Teşkilat’tan ayrılıyor mu?” ve “Altay karakteri diziden çıkacak mı?” soruları gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Gelen son bilgilere göre başarılı oyuncunun diziden ayrılmayacağı ve projeye devam edeceği netlik kazandı.

BAŞROLLER TEK TEK VEDA EDERKEN TEK İSİM KALDI

Dizide daha önce yer alan bazı başrollerin projeye veda etmesinin ardından gözler yeni sezon kadrosuna çevrilmişti. Yaşanan ayrılıkların ardından Tolga Sarıtaş, dizide kalan tek ana karakter olarak öne çıktı. Bu durum, yeni sezon planlamasında önemli bir değişiklik olarak değerlendirildi.

SARIŞTAŞ 3. SEZONUNA HAZIRLANIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Tolga Sarıtaş, Teşkilat ekibiyle yeniden anlaşma sağladı. Böylece ünlü oyuncu, dizide 3. sezonunu görecek ilk başrol olarak kayıtlara geçecek. 7. sezon hazırlıkları kapsamında ise Altay karakterine yeni bir partner bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.