Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Regaip Kandili'nde tesbih namazı kılınır mı?

Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili, İslam alemi için büyük bir öneme sahiptir. Bu mübarek gecede günahlardan arınmak, Allah'tan af dilemek ve ibadetleri daha yoğun şekilde yapmak için çeşitli nafile namazlar kılınır. Bunlardan en çok merak edilenlerden biri de tesbih namazıdır. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve bu gece hangi dualar okunur? İşte detaylar…

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı, özellikle Regaip Kandili gibi özel gecelerde eda edilen, günahlardan arınmayı ve Allah'a yakın olmayı amaçlayan nafile bir namazdır. Tesbih namazı kılınışı şu şekildedir:

Niyet: "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" niyeti ile namaza başlanır.

Sübhâneke: Namaza başladıktan sonra Sübhâneke okunur.

İlk tesbih: Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" tesbihi getirilir.

Fâtiha ve sûre: Eûzü ve besmele çekildikten sonra Fâtiha ve kısa bir sûre okunur. Ardından 10 kere daha tesbih yapılır.

Rükû ve secdeler:

Rükûya varınca 10 tesbih

Rükûdan doğrulunca 10 tesbih

İlk secdede 10 tesbih

Secdeden kalkınca 10 tesbih

İkinci secdede 10 tesbih

Her rekâtta toplam 75 tesbih getirilmiş olur. Bu işlem, dört rekât boyunca tekrarlanır ve toplamda 300 tesbih yapılır.

Dikkat: Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz. Sehiv secdesi gerektiren durumlarda ise normal sehiv secdesi uygulanır, ancak tesbih namazına özgü tesbihat o secdelerde tekrarlanmaz.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Tesbih namazı kaç rekat? sorusu merak edilen bir diğer konudur. Tesbih namazı dört rekât olarak kılınır. Her rekâtta 75 tesbih yapıldığı için, toplamda 300 tesbih elde edilir. Namazın her rekâtı aynı şekilde uygulanır; ilk rekâtta yapılan tesbihler ikinci, üçüncü ve dördüncü rekâtlarda da tekrar edilir.

REGAİP KANDİLİ'NDE TESBİH NAMAZI KILINIR MI?

Regaip Kandili, rahmet ve bereketin bol olduğu, kulların Allah'a yöneldiği özel gecelerden biridir. Bu gecede tesbih namazı kılınır ve günahlardan arınmak, duaları kabul ettirmek amacıyla bol bol ibadet yapılır.

Hadis ve İslam kaynaklarında, Regaip Kandili'nde yapılan ibadetlerin katbekat sevap kazandırdığı belirtilmektedir. Bu nedenle, tesbih namazı bu gece özellikle tavsiye edilen nafile ibadetlerden biridir.

REGAİP KANDİLİ NAFİLE NAMAZLARDA EDECEK DUALAR

Regaip Kandili'nde yalnızca tesbih namazı değil, farklı nafile namazlar da kılınabilir. Bu namazlar sırasında yapılabilecek dualar şunlardır:

Tövbe ve istiğfar duaları: "Allah'ım beni günahlarımdan bağışla, kalbimi nurlandır ve beni doğru yoldan ayırma."

Hayırlı işler için dua: "Rabbim işimi kolaylaştır, beni ve sevdiklerimi her türlü kötülükten koru."

Şükür ve hamd duaları: "Allah'ım verdiğin nimetler için sana şükürler olsun, beni nimetine layık kıl."

Bu dualar, tesbih namazında veya diğer nafile namazlarda niyetle okunabilir. Gecenin huzurlu ortamında, kalpten yapılan her dua kabul olur.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını müjdeleyen, rahmet ve bereketin yoğun olduğu bir gecedir. Bu gece yapılan ibadetlerin ve duaların mükâfatı büyüktür. Hadis-i şeriflerde, Allah'ın kullarına rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı belirtilmektedir. Ayrıca, Regaip Kandili Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya gelişinin manevi habercisi olarak da kabul edilir.