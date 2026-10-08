TERA, Pusula, Hedef, Atlas fon ödemeleri paraları yattı mı, ne zaman yatacak?

TERA, Pusula, Hedef, Atlas fon paraları yattı mı sorusu, yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Ödeme takvimine ilişkin belirsizlik nedeniyle fon sahipleri, paralarının ne zaman hesaplarına aktarılacağını merakla bekliyor. Peki, TERA, Pusula, Hedef ve Atlas fon ödemeleri ne zaman yatacak, süreç nasıl işleyecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

17 FONUN TASFİYESİ TAMAMLANDI

Fon yatırımcılarının merakla beklediği açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek, 17 fonda tasfiye sürecinin tamamlandığını ve ödemelerin ilgili bankalara transfer edildiğini bildirdi. Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarının ilgili bankalara aktarıldığını ifade ederek yatırımcılara müjdeli haberi verdi.

TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS FON PARALARI YATTI MI?

Bakan Şimşek'in açıklamasının ardından TERA, Pusula, Hedef ve Atlas fonlarına yatırım yapan vatandaşlar, ödemelerin hesaplarına geçip geçmediğini sorgulamaya başladı. Tasfiyesi tamamlanan 17 fonda ödemeler bankalara aktarılırken, kapsam dışında kalan fonlar için süreç yeni kanun teklifiyle şekillenecek. Yatırımcıların, ödemelerine ilişkin güncel bilgi için işlem yaptıkları banka ve aracı kurumları takip etmesi önem taşıyor.

BAKAN ŞİMŞEK: DURUM KONTROL ALTINDA

İstanbul Ekonomi Forumu'nda fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, piyasalarda yaşanan dalgalanmanın yönetildiğini vurguladı. Şimşek, durumun kontrol altında olduğunu belirterek yaşanan gelişmelerin daha sağlıklı ve derin sermaye piyasalarının oluşmasına katkı sunacağını söyledi. Bakan, şoklara açık bir dünyada gerekli adımları atabilecek politika alanına sahip olduklarının da altını çizdi.

FON TASFİYESİ KANUN TEKLİFİ HAZIR

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi çalışmalarını tamamladı. Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklif, 455 bin 578 yatırımcıyı kapsıyor. Düzenlemeyle yatırımcıların 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesi gerçekleştirilecek.

YATIRIMCILARA 1 MİLYON LİRAYA KADAR ARA ÖDEME

Teklifle, yatırımcıların tasfiye süreci tamamlanana kadar mağdur olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda net yatırım tutarını ve kesinleşmiş alacak miktarını aşmamak kaydıyla kişi başına en fazla 1 milyon lira avans niteliğinde ara ödeme yapılacak. Dağıtılacak nakdin bu tutarların tamamını karşılayamaması halinde ise mevcut para, hak sahipleri arasında oransal olarak paylaştırılacak.

ÖDEMELER NASIL SIRALANACAK?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ödemelerin net yatırım tutarı en düşük olan hak sahibinden başlanarak yapılmasına karar verebilecek. Kurul ayrıca tüm hak sahipleri için geçerli olacak asgari bir ara ödeme tutarı belirleyerek bu tutara kadar ödeme yapılmasını da sağlayabilecek. Böylece eşit durumdaki yatırımcılar arasında nesnel ve öngörülebilir bir dağıtım yöntemi oluşturulacak.

ENFLASYON FARKI HESAPLANACAK

Yatırımcıların uğradığı kaybın telafi edilebilmesi için geçmiş tarihlerdeki nakit hareketleri bugünkü değere göre güncellenecek. Bu güncellemede TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalaması esas alınacak. Fondan yapılan çıkışlar ise "ilk giren ilk çıkar" yöntemiyle mahsup edilecek.

OLAĞAN ÜSTÜ KAZANÇ ELDE EDENLER İÇİN İADE MEKANİZMASI

Gerçeğe aykırı değerler üzerinden tasfiye öncesinde fondan çıkarak piyasa koşullarının üzerinde kazanç sağlayan kişiler için gönüllülük esasına dayalı bir iade mekanizması kurulacak. İade tutarı belirlenirken fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun emsal fon getirileri, ilgili endeksler ya da SPK'nın belirleyeceği objektif piyasa ölçütleri dikkate alınacak. Tasfiye kapsamındaki fonların olağan dışı getirileri ise emsal hesaplamasına dahil edilmeyecek.

SORUMLULARIN ŞAHSİ SORUMLULUĞUNA GİDİLECEK

Düzenlemeyle fonun kurucusu ve yöneticisi konumundaki portföy yönetim şirketlerinin sorumluluğu öne çıkarılıyor. Bunun yeterli olmaması halinde, zararın veya eksik tasfiye bakiyesinin oluşmasında payı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin şahsi sorumluluğuna başvurulacak. Muvazaalı ya da karşılıksız işlemlerle üçüncü kişilere aktarılan varlıkların fonla bağlantısı da korunacak.

EL KONULAN VARLIKLAR YATIRIMCILAR İÇİN KULLANILACAK

Ceza soruşturması ya da kovuşturması kapsamında el konulan veya müsadere edilen mal varlıkları, yatırımcıların zararlarının karşılanmasında kullanılabilecek. Doğrudan fona devredilemeyen varlıklar için ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum sıfatıyla devreye girecek. TMSF, bu varlıkların satış ve tasfiye işlemlerini yürüterek elde edilen nakdin hızla ilgili fonlara aktarılmasını sağlayacak.

TEKLİFİN AMACI NE?

Hazırlanan düzenlemeyle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Fon varlıklarının değer kaybına uğramadan tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması hedefleniyor. Teklifle yatırımcı haklarının mümkün olan en yüksek ölçüde ve en kısa sürede korunması, tasfiye sürecinin ise hukuki belirlilik, hesap verebilirlik ve kurumlar arası koordinasyon içinde yürütülmesi öngörülüyor.