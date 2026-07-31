Temmuz ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? 2026 Ağustos ayı kira zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2026 yılının Ağustos ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca konut ve iş yeri kiracısı ile ev sahibi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Temmuz ayı enflasyon verilerine odaklandı. Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca kira artışlarında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması, açıklanacak verilerle birlikte resmiyet kazanacak. Bu nedenle "2026 Ağustos ayı kira zammı ne kadar olacak?" sorusu hem kiracılar hem de mülk sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK'in resmi takvimine göre Temmuz 2026 enflasyon verileri 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.

TEMMUZ AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

Her ay düzenli olarak yayımlanan enflasyon verileri; kira artış oranları, memur ve emekli maaş hesaplamaları, ekonomik göstergeler ve birçok finansal düzenleme açısından önem taşıyor. Ağustos ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri için de açıklanacak bu veri belirleyici olacak.

Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi gereğince konut kira artışlarında uygulanabilecek azami oran, TÜİK tarafından ilan edilen 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak belirleniyor. Bu nedenle Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayında uygulanabilecek yasal kira artış tavanı da netleşmiş olacak.

2026 AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK

2026 Ağustos ayı kira zammı, TÜİK'in açıklayacağı Temmuz 2026 enflasyon verilerinin ardından kesinlik kazanacak.

Şu an itibarıyla Ağustos ayında uygulanacak resmi kira artış oranı henüz açıklanmadı. Çünkü kira artışında esas alınan 12 aylık TÜFE ortalaması, Temmuz ayı verilerinin eklenmesiyle birlikte hesaplanacak.

TÜİK tarafından 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından;

Ağustos ayında yenilenecek konut kira sözleşmelerinde uygulanabilecek azami artış oranı,

İş yeri kira sözleşmelerinde esas alınacak yasal oran,

12 aylık TÜFE ortalaması resmi olarak belli olacak.

Konut kiralarında uygulanacak tavan artış oranı, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda TÜİK tarafından ilan edilen 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanıyor. İş yeri kira sözleşmelerinde de sözleşmede farklı bir hüküm bulunmadığı sürece ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde aynı veri esas alınıyor.

Ağustos ayı kira artış oranına ilişkin kesin rakam, yalnızca TÜİK'in 3 Ağustos 2026 tarihinde yayımlayacağı Temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından resmiyet kazanacak. Bu tarihe kadar kira artış oranına ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.