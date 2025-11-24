TEMA Vakfı ne iş yapar? TEMA Vakfı ne zaman kuruldu?

Türkiye'de doğa ve çevreyle ilgili dikkat çeken bir kuruluş var: TEMA Vakfı. Peki, yıllardır sessizce yürüttüğü çalışmalarla toprağı, ormanları ve biyolojik çeşitliliği nasıl etkiliyor? Bu vakfın gündemdeki projeleri ve etkileri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

TEMA VAKFI NEDİR?

TEMA Vakfı ( Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı), Türkiye'de çevre ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren öncü sivil toplum kuruluşudur. Vakıf, hem bilimsel projeler hem de sosyal farkındalık kampanyaları ile doğanın korunmasına katkı sağlamayı amaçlar. Özellikle toprak erozyonu, ormansızlaşma ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi kritik çevre sorunlarına çözüm üretmeye odaklanır.

TEMA VAKFI NE İŞ YAPAR?

TEMA Vakfı'nın faaliyetleri çok boyutludur ve çevresel sürdürülebilirliği merkeze alır:

Erozyonla Mücadele: Türkiye'nin toprağı hızla kayboluyor ve tarım alanları erozyon nedeniyle verimsizleşiyor. TEMA, toprak erozyonunu önlemek için saha çalışmaları yürütür, tarım alanlarının korunması için bilinçlendirme kampanyaları düzenler ve teknik destek sağlar.

Ağaçlandırma ve Ormanlaştırma Çalışmaları: Kurum, yok olan orman alanlarını geri kazandırmak ve yeni yeşil alanlar oluşturmak için ağaçlandırma projeleri gerçekleştirir. Yıllık milyonlarca fidan dikimi ile Türkiye'nin yeşil dokusuna katkı sağlar.

Doğal Varlıkları Koruma: Biyolojik çeşitliliğin korunması ve nadir türlerin yaşatılması için projeler geliştirir. Nesli tehlike altında olan bitki ve hayvan türlerini korumak, ekosistemlerin sürdürülebilirliğini sağlamak vakfın öncelikli hedeflerinden biridir.

Çevre Eğitimi ve Farkındalık Çalışmaları: Özellikle genç kuşaklara çevre bilinci aşılamaya önem verir. Okullarda eğitim programları, seminerler ve kampanyalar düzenleyerek toplumsal farkındalığı artırır.

Araştırma ve Yayınlar: TEMA, çevre sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapar, raporlar ve yayınlar hazırlar. Bu yayınlar hem kamuoyunu bilgilendirmek hem de politika yapıcılar için yol gösterici olmak amacı taşır.

Gönüllülük ve Sosyal Katılım: Vakıf, gönüllü katılımı teşvik ederek toplumun her kesimini doğa koruma çalışmalarına dahil eder. Gönüllüler saha çalışmalarında, eğitim etkinliklerinde ve kampanyalarda aktif rol alır.

TEMA VAKFI NE ZAMAN KURULDU?

TEMA Vakfı, 1992 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren Türkiye'de çevre hareketlerinin öncüsü olmayı ve hem yerel hem de ulusal ölçekte projeler yürütmeyi hedeflemiştir. Kurucuları arasında çevre aktivistleri, akademisyenler ve toplum liderleri bulunmaktadır.

TEMA VAKFI'NIN FAALİYETLERİ

Türkiye genelinde milyonlarca fidan dikimi ve binlerce hektar orman alanının geri kazanımı.

Erozyon haritalarının hazırlanması ve toprak koruma projeleri.

Okullarda uygulanan çevre eğitimi programları ile gençlerde bilinç oluşturulması.

Kamu ve özel sektör işbirlikleri ile sürdürülebilir tarım ve çevre projelerinin desteklenmesi.

TEMA Vakfı, Türkiye'de doğa ve çevre koruma alanında kritik bir rol oynar. Toprağın, suyun ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaları, hem bugünün hem de gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşaması için hayati önemdedir. Aynı zamanda toplumda çevre bilincini artırarak bireylerin ve kurumların sürdürülebilirlik konusunda sorumluluk almasını teşvik eder.