Haberler

TEMA Vakfı ne iş yapar? TEMA Vakfı ne zaman kuruldu?

TEMA Vakfı ne iş yapar? TEMA Vakfı ne zaman kuruldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de doğa ve çevre alanında sessiz ama etkili bir isim var: TEMA Vakfı. Peki, yıllardır yürüttüğü çalışmalarla toprağı, ormanları ve ekosistemi korumak için neler yapıyor? Gözlerden uzak yürütülen projeler, düşündüğünüzden çok daha fazlasını ortaya koyuyor. Peki, TEMA Vakfı ne iş yapar? TEMA Vakfı ne zaman kuruldu?

Türkiye'de doğa ve çevreyle ilgili dikkat çeken bir kuruluş var: TEMA Vakfı. Peki, yıllardır sessizce yürüttüğü çalışmalarla toprağı, ormanları ve biyolojik çeşitliliği nasıl etkiliyor? Bu vakfın gündemdeki projeleri ve etkileri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

TEMA VAKFI NEDİR?

TEMA Vakfı ( Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı), Türkiye'de çevre ve doğa koruma alanında faaliyet gösteren öncü sivil toplum kuruluşudur. Vakıf, hem bilimsel projeler hem de sosyal farkındalık kampanyaları ile doğanın korunmasına katkı sağlamayı amaçlar. Özellikle toprak erozyonu, ormansızlaşma ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi kritik çevre sorunlarına çözüm üretmeye odaklanır.

TEMA Vakfı ne iş yapar? TEMA Vakfı ne zaman kuruldu?

TEMA VAKFI NE İŞ YAPAR?

TEMA Vakfı'nın faaliyetleri çok boyutludur ve çevresel sürdürülebilirliği merkeze alır:

Erozyonla Mücadele: Türkiye'nin toprağı hızla kayboluyor ve tarım alanları erozyon nedeniyle verimsizleşiyor. TEMA, toprak erozyonunu önlemek için saha çalışmaları yürütür, tarım alanlarının korunması için bilinçlendirme kampanyaları düzenler ve teknik destek sağlar.

Ağaçlandırma ve Ormanlaştırma Çalışmaları: Kurum, yok olan orman alanlarını geri kazandırmak ve yeni yeşil alanlar oluşturmak için ağaçlandırma projeleri gerçekleştirir. Yıllık milyonlarca fidan dikimi ile Türkiye'nin yeşil dokusuna katkı sağlar.

Doğal Varlıkları Koruma: Biyolojik çeşitliliğin korunması ve nadir türlerin yaşatılması için projeler geliştirir. Nesli tehlike altında olan bitki ve hayvan türlerini korumak, ekosistemlerin sürdürülebilirliğini sağlamak vakfın öncelikli hedeflerinden biridir.

Çevre Eğitimi ve Farkındalık Çalışmaları: Özellikle genç kuşaklara çevre bilinci aşılamaya önem verir. Okullarda eğitim programları, seminerler ve kampanyalar düzenleyerek toplumsal farkındalığı artırır.

Araştırma ve Yayınlar: TEMA, çevre sorunlarıyla ilgili araştırmalar yapar, raporlar ve yayınlar hazırlar. Bu yayınlar hem kamuoyunu bilgilendirmek hem de politika yapıcılar için yol gösterici olmak amacı taşır.

Gönüllülük ve Sosyal Katılım: Vakıf, gönüllü katılımı teşvik ederek toplumun her kesimini doğa koruma çalışmalarına dahil eder. Gönüllüler saha çalışmalarında, eğitim etkinliklerinde ve kampanyalarda aktif rol alır.

TEMA Vakfı ne iş yapar? TEMA Vakfı ne zaman kuruldu?

TEMA VAKFI NE ZAMAN KURULDU?

TEMA Vakfı, 1992 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren Türkiye'de çevre hareketlerinin öncüsü olmayı ve hem yerel hem de ulusal ölçekte projeler yürütmeyi hedeflemiştir. Kurucuları arasında çevre aktivistleri, akademisyenler ve toplum liderleri bulunmaktadır.

TEMA VAKFI'NIN FAALİYETLERİ

  • Türkiye genelinde milyonlarca fidan dikimi ve binlerce hektar orman alanının geri kazanımı.
  • Erozyon haritalarının hazırlanması ve toprak koruma projeleri.
  • Okullarda uygulanan çevre eğitimi programları ile gençlerde bilinç oluşturulması.
  • Kamu ve özel sektör işbirlikleri ile sürdürülebilir tarım ve çevre projelerinin desteklenmesi.

TEMA Vakfı, Türkiye'de doğa ve çevre koruma alanında kritik bir rol oynar. Toprağın, suyun ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaları, hem bugünün hem de gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşaması için hayati önemdedir. Aynı zamanda toplumda çevre bilincini artırarak bireylerin ve kurumların sürdürülebilirlik konusunda sorumluluk almasını teşvik eder.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı

Tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
En acı ziyaret! Depremde 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp

En acı ziyaret! 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
Ederson tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı

Tam 3 yıl sonra bir ilki yaşadı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Motorine bu gece yarısı 2 lira 44 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Gece yarısı dev indirim geliyor
Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı

Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı
Hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek

Tüm hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek
Ticaret Bakanlığı 'Cumhuriyet Muhafızı' isimli ürünü satıştan kaldırdı

"Cumhuriyet Muhafızı" adlı ürün için bakanlık harekete geçti
Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Bilecik'te toprağa verildi

Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen İsmail Mert toprağa verildi
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.