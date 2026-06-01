TEM Otoyolu trafiğe kapalı mı? Anadolu Otoyolu Ankara-İstanbul yönü kapatıldı mı, hangi yönü kapatıldı? TEM Otoyolu ne zaman kapatılacak, açılacak?

Kocaeli Valiliği, TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde kapsamlı bir üstyapı yenileme çalışmasının başlayacağını duyurdu. Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki kritik hat üzerinde yürütülecek çalışmalar nedeniyle Ankara- İstanbul yönünde tamamen kapatma uygulanacak. Peki, TEM Otoyolu trafiğe kapalı mı? TEM Otoyolu Ankara-İstanbul yönü kapatıldı mı, hangi yönü kapatıldı? TEM Otoyolu ne zaman kapatılacak, açılacak? Detaylar...

TEM OTOYOLU TRAFİĞE KAPALI MI?

Kocaeli Valiliği’nin açıklamasına göre TEM Otoyolu’nun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasındaki Ankara-İstanbul yönü, 2 Haziran 2026 Salı günü saat 08.00 itibarıyla trafiğe tamamen kapatılacak.

Bu kapatma, üstyapı onarım ve yenileme çalışmalarının güvenli ve kesintisiz yürütülmesi amacıyla uygulanacak.

TRAFİK AKIŞI NASIL YÖNLENDİRİLECEK?

Kapatma süresince uygulanacak trafik planı şu şekilde olacak:

Ankara-İstanbul yönünde ilerleyen araçlar Muallimköy Kavşağı’ndan çıkarılarak D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilecek.

Alternatif olarak trafik Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden sağlanacak.

Osmangazi Köprüsü bağlantı kolları da kapalı olacak, bu nedenle TEM’e doğrudan geçiş mümkün olmayacak.

Sürücüler, Bilişim Vadisi Kavşağı öncesindeki alt geçitten U dönüşü yaparak yön değiştirebilecek.

ÇALIŞMALAR 24 SAAT ESASINA GÖRE SÜRECEK

Yetkililer, çalışmaların gece-gündüz devam edeceğini ve yolun en kısa sürede yeniden trafiğe açılmasının hedeflendiğini belirtti. Sürücülere ise alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarı yapıldı.