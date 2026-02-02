Tekirdağ okullar tatil mi SON DAKİKA? 2 Şubat Tekirdağ'da okullar tatil mi?

Trakya genelinde etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları, Tekirdağ'da 2 Şubat 2026 Pazartesi günü için eğitim ve günlük yaşamı doğrudan etkileyecek kararları beraberinde getirdi. İlçeler bazında alınan kararlar netleşmeye başlarken, "Tekirdağ okullar tatil mi?" sorusu bölge halkının en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Peki, Tekirdağ okullar tatil mi? 2 Şubat Tekirdağ'da okullar tatil mi? Detaylar...

2 ŞUBAT TEKİRDAĞ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Tekirdağ ve çevresinde 2 Şubat sabah saatlerinden itibaren hava koşullarında belirgin bir bozulma bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde yağmur şeklinde başlayacağı, sabahın erken saatlerinden sonra ise hızla karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği öngörülüyor.

TEKİRDAĞ OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Kar yağışının şiddetini artırması ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Tekirdağ genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kaymakamlıklar tarafından yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda, ilçe bazlı tatil kararları kamuoyuyla paylaşılmaya başlandı.

Yetkililer, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini öncelik olarak değerlendirirken, meteorolojik veriler doğrultusunda yeni kararların da gündeme gelebileceğini vurguluyor. İl genelinde henüz toplu bir tatil kararı alınmamış olsa da, bazı ilçelerde eğitime ara verilmesi dikkat çekiyor.

Velilerin ve öğrencilerin, Valilik ve Kaymakamlıkların resmi kanallarından yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri önem taşıyor.

2 ŞUBAT TEKİRDAĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ'da 2 Şubat 2026 tarihinde okulların tatil olup olmadığı sorusu, ilçeler bazında netlik kazanmaya başladı. Malkara ve Saray ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiği resmi olarak duyuruldu.

Kaymakamlık açıklamalarına göre;

Resmi ve özel tüm okullar

Halk Eğitim Merkezleri

Yaygın eğitim kurumları

2 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime ara verecek. Eğitim faaliyetleri, hava şartlarının normale dönmesi halinde bir sonraki gün kaldığı yerden devam edecek.

MALKARA VE SARAY'DA EĞİTİME ARA

Alınan kararın temel gerekçesi; yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek güvenlik riskleri olarak açıklandı. İlçelerde özellikle kırsal mahallelerden taşımalı eğitimle okullara ulaşımın zorlaşabileceği ifade edildi.

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN DÜZENLEMESİ

Eğitime ara verilmesiyle birlikte, kamu kurumlarında çalışan bazı personel grupları için de idari izin uygulaması devreye alındı. Buna göre;

Hamile çalışanlar

Engelli personel

Gaziler ve malul gazi yakınları

8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlar

2 Şubat günü idari izinli sayılacak. Bu uygulamanın, hem çalışan güvenliği hem de olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmaya yönelik olduğu belirtildi.