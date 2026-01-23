Teğmen Deniz Demirtaş ihraç kararı neden iptal edildi, Teğmen Deniz Demirtaş kimdir?

Kararın açıklanmasının ardından kamuoyunda, "Teğmen Deniz Demirtaş'ın TSK'dan ihraç edilmesine hangi gerekçeler gösterilmişti?", "Mahkeme bu işlemi neden iptal etti?" ve "Deniz Demirtaş kimdir?" soruları öne çıktı. Özellikle yargı sürecinde ortaya konulan savunmalar ve hukuki değerlendirmeler merak konusu oldu.

KILIÇLI YEMİN SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'te düzenlenen resmi mezuniyet töreninin ardından bazı teğmenlerin tören alanında kılıç çekerek yemin etmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Görüntülerin sosyal medyada ve basında yer almasının ardından Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili disiplin süreci başlatmıştı.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İHRAÇ KARARI VERMİŞTİ

Yürütülen inceleme sonucunda Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu davranışın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin anlayışı ve kurumsal saygınlığıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle beş teğmen hakkında "Silahlı Kuvvetlerden ayırma" cezası uygulanmasına karar vermişti. Bu karar kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olurken, ihraç edilen teğmenler yargı yoluna başvurmuştu.

MAHKEMEDEN OY BİRLİĞİYLE İPTAL KARARI

Ankara 21. İdare Mahkemesi, ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş'ın açtığı davayı karara bağladı. Mahkeme, Demirtaş hakkında tesis edilen TSK'dan ayırma işlemini oy birliğiyle iptal etti.

"HİZMETE ENGEL DAVRANIŞ" SOMUT BULUNMADI

Mahkeme gerekçesinde, Deniz Demirtaş'a isnat edilen "hizmete engel davranışlarda bulunmak" fiilinin açık, net ve somut delillerle ortaya konulamadığına dikkat çekildi. Bu nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2025 tarihli ve 2025/23 sayılı ihraç kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varıldı.

MALİ KAYIPLAR FAİZİYLE TAHSİL EDİLECEK

Kararda, hukuka aykırı olduğu yargı kararıyla tespit edilen işlemler nedeniyle doğan maddi kayıpların giderilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Anayasa'nın 125'inci maddesine atıf yapan mahkeme, Demirtaş'ın ihraç sürecinde yoksun kaldığı tüm parasal hakların, hak ediş tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından ödenmesine hükmetti. Milli Savunma Bakanlığı'nın karara karşı istinaf yoluna başvurabileceği belirtildi.

DİĞER TEĞMENLERİN YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında ihraç edilen diğer teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar'ın açtığı davalarda yargı süreci henüz sonuçlanmadı.