Tedesco neden yok, cezalı mı? Brann maçında Tedesco niye yok, istifa mı etti?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son grup maçında bu akşam Norveç temsilcisi Brann'a konuk oluyor. Tedesco neden yok? Mücadele Bergen'de saat 23.00'te başlayacak ve sarı-lacivertliler için grubun kritik karşılaşmalarından biri olacak.

TEDESCO NEDEN YOK, CEZALI MI?

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı kart cezalısı olduğu için Brann karşılaşmasında saha kenarında görev yapamayacak. Takımın başında bu maçta yardımcı antrenör Zeki Murat Göle bulunacak ve Tedesco karşılaşmayı tribünden takip edecek. Teknik ekibin organizasyonu bu doğrultuda yeniden düzenlenirken, maç boyunca saha içi direktifleri Zeki Murat Göle tarafından verilecek.

Maçın 11'leri şöyle:

Brann 11: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Pedersen, Kornvig, Sörensen, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

TEDESCO NEDEN CEZA ALDI?

Tedesco'nun cezalı duruma düşmesi, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında gördüğü sarı kartların toplamına bağlı olarak gerçekleşti. Mevcut kart birikimi nedeniyle bu mücadelede takımın başında bulunma hakkını kaybetti ve zorunlu olarak tribüne geçmesi kararlaştırıldı. Bu ceza sonrasında teknik heyetin saha kenarı yönetimi, Brann karşısında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin sorumluluğuna devredildi.