Haberler

Tedesco neden yok, cezalı mı? Brann maçında Tedesco niye yok, istifa mı etti?

Tedesco neden yok, cezalı mı? Brann maçında Tedesco niye yok, istifa mı etti?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tedesco neden yok? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bu akşam Norveç'te Brann ile deplasmanda karşılaşacak. Saha kenarında Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'yu göremeyen futbolseverler Tedesco Brann maçında neden yok, nasıl ve neden ceza aldı merak etti. Peki, Tedesco ne zaman, neden ceza aldı? Detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son grup maçında bu akşam Norveç temsilcisi Brann'a konuk oluyor. Tedesco neden yok? Mücadele Bergen'de saat 23.00'te başlayacak ve sarı-lacivertliler için grubun kritik karşılaşmalarından biri olacak.

TEDESCO NEDEN YOK, CEZALI MI?

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı kart cezalısı olduğu için Brann karşılaşmasında saha kenarında görev yapamayacak. Takımın başında bu maçta yardımcı antrenör Zeki Murat Göle bulunacak ve Tedesco karşılaşmayı tribünden takip edecek. Teknik ekibin organizasyonu bu doğrultuda yeniden düzenlenirken, maç boyunca saha içi direktifleri Zeki Murat Göle tarafından verilecek.

Tedesco neden yok, cezalı mı? Brann maçında Tedesco niye yok, istifa mı etti?

Maçın 11'leri şöyle:

Brann 11: Dyngeland, De Roeve, Pallesen, Helland, Dragsnes, Pedersen, Kornvig, Sörensen, Mathisen, Castro, Holm.

Fenerbahçe 11: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

TEDESCO NEDEN CEZA ALDI?

Tedesco'nun cezalı duruma düşmesi, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında gördüğü sarı kartların toplamına bağlı olarak gerçekleşti. Mevcut kart birikimi nedeniyle bu mücadelede takımın başında bulunma hakkını kaybetti ve zorunlu olarak tribüne geçmesi kararlaştırıldı. Bu ceza sonrasında teknik heyetin saha kenarı yönetimi, Brann karşısında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin sorumluluğuna devredildi.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti: 'Tek başına aldıkları bir karar değil'

Hakan Fidan terör örgütü için o ülkeyi işaret etti!
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Şike yaptığı tespit edilen dünyaca ünlü yıldız 20 yıl men cezası aldı
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı

Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

İstanbullular dikkat! O sahile mega proje geliyor
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
title