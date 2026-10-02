T.C. kimlik kartlarıyla müzelere girilecek mi? Son dakika! Ne açıklama yapıldı?

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Müzeleri ziyaret eden vatandaşları ilgilendiren yeni uygulama için çalışmalar hız kazandı. Türkiye genelindeki 216 müze ve ören yerini kapsayan dijital dönüşüm kapsamında, kullanım süresi sona eren Müzekartların yerine T.C. kimlik kartlarının kullanılabilmesinin önü açılacak. “T.C. kimlik kartıyla müzeye girilecek mi?” ve “Kimlik kartı Müzekart olarak nasıl kullanılacak?” soruları gündemdeki yerini aldı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

T.C KİMLİK KARTIYLA MÜZELERE GİRİŞ YAPILABİLECEK Mİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 216 müze ve ören yerini kapsayan dev dijital dönüşüm projesiyle Müzekart sistemini T.C. kimlik kartlarına entegre ediyor. Vatandaşlar artık gişe sırası beklemeden kimlik kartlarıyla doğrudan giriş yapabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelindeki kültürel mirasa erişimi kolaylaştıracak ve müze deneyimini yeni nesil teknolojilerle buluşturacak devasa bir dijital dönüşüm projesini hayata geçiriyor. Türkiye genelinde 216 müze ve ören yerini kapsayan proje, Müzekart kullanımına tamamen yeni bir boyut kazandırıyor.

GİŞEDE SIRA BEKLEME DEVRİ BİTİYOR

Yeni sistemle birlikte kullanım süresi dolan Müzekartların yerine doğrudan T.C. kimlik kartları geçecek. Vatandaşlar, e-Devlet veya mobil uygulama üzerinden ödemelerini tamamladıktan sonra turnikelerde sadece T.C. kimlik kartlarını okutarak müze ve ören yerlerine anında giriş yapabilecek. Süresi devam eden mevcut Müzekartlar ise geçerlilik süreleri bitene kadar kullanılmaya devam edecek.

PROJE 2026 YILI SONUNDA TAMAMLANIYOR

Bakanlıkta gerçekleştirilen son toplantıda, projenin mevcut durumu ve uygulama takvimi masaya yatırıldı. Çatışmasız ve hızlı geçiş imkanı sunacak olan sistemin 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak tüm Türkiye'de tam kapasiteyle hizmete girmesi hedefleniyor.

5G, YAPAY ZEKA VE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK GELİYOR

Yürütülen dönüşüm süreci yalnızca biletleme ve turnike sistemleriyle sınırlı kalmayacak. Proje kapsamındaki müze ve ören yerleri; fiber altyapı, 5G entegrasyonu, yapay zekâ destekli veri analitiği, artırılmış gerçeklik (AR) ve akıllı sesli rehber gibi ileri teknolojilerle donatılacak.

Öte yandan, projenin bir diğer kritik ayağını veri güvenliği oluşturuyor. Türkiye'nin zengin kültürel mirasına ait tüm stratejik veriler, ülke sınırları içerisinde yer alan yerli ve milli altyapılarda üst düzey güvenlik protokolleriyle koruma altına alınacak.