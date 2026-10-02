Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bygün var mı, Taşacak Bu Deniz bygün başlıyor mu?

Cuma akşamlarının sevilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle ilgili merakı her geçen gün artırıyor. "Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bugün var mı?" ve "Taşacak Bu Deniz bugün başlıyor mu?" soruları, dizinin hayranları tarafından sıkça gündeme getiriliyor. Adil ve Esme'nin hikâyesinin nasıl devam edeceğini merak eden izleyiciler, dizinin ne zaman ekrana geleceğini öğrenmek istiyor. Taşacak Bu Deniz yeni bölümüne dair merak edilenler haberimizde...

TAŞACAK BU DENİZ BUGÜN VAR MI?

Taşacak Bu Deniz, 2. sezonun ilk bölümüyle bugün, 2 Ekim 2026 Cuma akşamı ekrana geliyor. Dizinin 32. bölümü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Böylece yaklaşık dört aylık bekleyiş sona eriyor ve yapım, cuma akşamlarındaki yerini yeniden alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Dizi, 5 Haziran Cuma günü yayınlanan 31. bölümüyle ilk sezonunu tamamlamıştı. Final bölümünde iki düşman aile arasındaki köklü husumet yeni bir boyuta taşınırken, yıllardır saklanan gerçekler birer birer gün yüzüne çıkmıştı.

Aradan geçen yirmi yılın ardından Esme, Adil ve Eleni'nin yolları yeniden kesişmiş, üçlü için geçmişle yüzleşme vakti gelmişti. Koçari Konağı'ndaki kına gecesi, büyük sırların açığa çıktığı bir hesaplaşma sahnesine dönüşmüş; Furtuna ailesi ise beklemediği bir bedelle karşı karşıya kalmıştı.

Uzun mücadelenin sonunda zafere ulaşan Esme ile Adil, mutlu bir geleceğe adım atmaya çok yaklaşmıştı. Ancak düğün öncesinde yaşanan gelişmeler, çiftin önüne şimdiye kadarki en ağır sınavı çıkarmıştı.

TAŞACAK BU DENİZ 32. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni sezon, finalde yaşanan gerilimin hemen devamıyla açılıyor. Timur Volkov'un tuzağı nedeniyle Adil, ailesinin hayatı ile kendi arasında zor bir karar vermek zorunda kalmıştı. Esme, Eleni ve Fadime büyük bir tehlikenin ortasındayken Furtuna ailesi de denizde ölümle burun buruna gelmişti.

32. bölümde Adil'in sevdiklerini korumak için attığı adım, Timur ile arasındaki mücadeleyi çok daha sert bir noktaya taşıyacak. Yayladan güçlü bir destekle gelen kaynanası sayesinde Esme yeniden savaşmaya hazırlanırken, farklı cephelerde beliren düşmanların aslında aynı plana hizmet ettiği ortaya çıkmaya başlayacak.

ŞERİF FURTUNA'NIN YENİ PLANI

Cezaevinde bulunan Şerif Furtuna, dışarıdaki oyunu yönetmeyi sürdürüyor. Adil'e karşı oluşan cephe her geçen gün genişlerken, yeni sezonda yalnızca düşmanlıklar değil, aşk da güçlenecek. Furtuna Reisi koltuğuna oturan Esme ile ailesini korumak için her şeyi göze alan Adil'in en büyük sınavı, tüm zorluklara rağmen birbirlerine tutunabilmek olacak.

YENİ SEZONDA SAVAŞ BÜYÜYOR

Koçari dağlarından Furtuna'nın hüküm sürdüğü denize, Rusya'dan cezaevine kadar uzanan mücadelede her karakter bir taraf seçmek zorunda kalacak. Esme, Adil ve Eleni'nin kararı ise belli: Yirmi yıldır uğrunda savaştıkları aileleri için sonuna kadar mücadele etmek.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer alıyor. Kadroda ayrıca Burak Yörük ve Ava Yaman gibi isimler bulunuyor. Yapımın yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstleniyor.