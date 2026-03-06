Televizyon dünyasının yeni yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, yayın hayatına başlamadan önce bile çekim yerleriyle büyük ilgi gördü. Dizinin tanıtım görüntülerini izleyen birçok kişi "Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle deniz manzaraları ve doğal çekim platoları, dizinin hangi şehir ve bölgede çekildiği konusunu merak edilen başlıklar arasına taşıdı.

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR? İŞTE DİZİNİN ÇEKİM YERLERİ

Yeni sezonun merak edilen yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, güçlü hikâyesi kadar çekim yapılan doğal mekânlarıyla da dikkat çekiyor. Karadeniz'in etkileyici doğasını ekrana taşımayı hedefleyen dizinin çekimleri, Trabzon'un farklı ilçelerinde gerçekleştiriliyor. İzleyiciler özellikle dizide görülen köylerin gerçek olup olmadığını ve çekimlerin tam olarak hangi bölgelerde yapıldığını araştırıyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ HANGİ İLDE ÇEKİLİYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri büyük ölçüde Trabzon ilinde gerçekleştiriliyor. Yapım ekibi, Karadeniz'in doğal atmosferini yansıtabilmek için özellikle şehrin doğu ilçelerini tercih etti. Dizinin sahneleri ağırlıklı olarak Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde kurulan setlerde çekiliyor. Bölgenin deniz manzarası, ormanları ve geleneksel mimarisi dizinin görsel atmosferine önemli katkı sağlıyor.

KOÇARİ VE FURTUNA KÖYÜ GERÇEK Mİ?

Dizide hikâyenin merkezinde yer alan Koçari Köyü ve Furtuna Köyü, senaryo için oluşturulmuş kurgusal yerleşim yerleridir. Gerçekte bu isimlerle anılan köyler bulunmuyor. Ancak yapım ekibi, bu köyleri temsil eden setleri Trabzon'un doğu ilçelerinde kurarak gerçekçi bir Karadeniz köyü atmosferi oluşturdu.

Dizide kullanılan "Furtuna" ismi, Karadeniz'in sert ve dalgalı doğasını simgelerken aynı zamanda hikâyedeki duygusal çatışmaları da temsil ediyor. "Koçari" ise yöre kültüründe güç, gurur ve köklü geçmişle bağları ifade eden sembolik bir isim olarak kullanılıyor.