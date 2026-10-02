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Taşacak Bu Deniz Huriye kim, Huriye’yi kim oynuyor?

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Taşacak Bu Deniz Huriye kim, Huriye’yi kim oynuyor?
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Taşacak Bu Deniz Huriye kim, Huriye'yi kim oynuyor soruları, dizinin yeni sezonuyla birlikte izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasına girdi. Koçari ailesinin hayatına beklenmedik bir anda dahil olan Huriye, sevecen tavırlarının ardında sakladığı planlarla hikâyenin dengelerini değiştirmeye hazırlanıyor. Peki, Huriye kimdir, dizideki hedefi ne ve bu sürpriz karaktere hangi oyuncu hayat veriyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

Taşacak Bu Deniz Huriye kim, Huriye'yi kim oynuyor diye araştıranların sayısı, yeni bölümlerle birlikte her geçen gün artıyor. TRT 1'in sevilen dizisinde Karadeniz şivesi ve doğal oyunculuğuyla dikkat çeken bu yeni karakter, özellikle Adil ile Esme'nin hikâyesinde yaratacağı gerilimle şimdiden konuşulmaya başladı. Huriye'nin dizideki rolü ne olacak, onu canlandıran oyuncu daha önce hangi projelerde yer aldı? Ayrıntılar haberimizde…

BUSE SİNEM İREN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Buse Sinem İren, 8 Ocak 1991'de Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde doğdu. 35 yaşındaki oyuncu aslen Trabzon Çaykaralı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan İren, televizyonla ilk kez bir bilgi yarışmasında tanıştı. Karadeniz ağzıyla hazırladığı mizahi videolar sayesinde sosyal medyada geniş bir kitleye ulaştı, ardından açık mikrofon gösterileri ve tiyatro çalışmalarıyla oyunculuğunu geliştirdi.

BUSE SİNEM İREN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İren, Çocuklar Duymasın'da Simay karakterine hayat vererek geniş kitlelerce tanındı. BKM bünyesinde yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki skeçleriyle komedi alanındaki yeteneğini gösteren oyuncu, Menajerimi Ara ve Leyla gibi yapımlarda da rol aldı. Oyuncunun evlilik durumu ve boyuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

TAŞACAK BU DENİZ'DE HURİYE NASIL BİR KARAKTER?

Huriye Varoğlu, ikinci sezonda Koçari konağına gelerek aile içindeki dengeleri sarsan yeni isimlerden biri. Kıvrak zekâlı, çıkarlarını gözeten ve kolay yönlendirilemeyen bir kadın olarak öne çıkan Huriye'nin, özellikle Adil ve Esme arasındaki gerilimli süreçte kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor. İren'in yıllardır skeçlerinde kullandığı Karadeniz şivesi ise karakterin en dikkat çekici özelliklerinden biri haline geliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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