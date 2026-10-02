Taşacak Bu Deniz Gezep diziden ayrıldı mı, Gezep neden yok?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'de geçen sürükleyici hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ederken, Gezep karakterine dair gelişmeler gündemin ilk sırasına yerleşti. Son bölümlerde Gezep'in sahnelerde yer almaması, karakterin hikâyeye veda edip etmediği sorusunu akıllara getirdi. İzleyiciler, Gezep'in neden ekranda görünmediğini ve oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmadığını merak ediyor. Taşacak Bu Deniz Gezep'e ne oldu, karakter hikâyeye geri dönecek mi? Haberimizde konuya ilişkin son bilgileri derledik.

TAŞACAK BU DENİZ GEZEP DİZİDEN AYRILDI MI?

Evet. Dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklamayla yeni sezonda projede yer almayacağını duyurdu. Böylece Gezep karakterinin hikâyeye veda ettiği kesinleşmiş oldu. Mevcut bilgilere göre Gezep karakteri yeni sezonda ekranlarda görünmeyecek.

GEZEP NEDEN YOK?

Gezep'in dizide yer almamasının nedeni, karakterin yeni sezon planlamasında hikâyeden çıkarılması. Yeni sezon öncesinde kadro planlaması yapan Taşacak Bu Deniz'de bazı karakterlerin hikâyelerinde değişikliğe gidildi ve bu kapsamda Gezep'in senaryodaki yolculuğu sona erdi. Dizi, ilk sezonunu 31. bölümle tamamlayarak ekrana ara vermişti; yeni sezon heyecanla beklenirken gelen ayrılık haberi izleyicileri şaşırttı.

ONUR DİLBER'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Onur Dilber, ayrılık kararının kendisi için de sürpriz olduğunu açıkça dile getirdi. Oyuncu, Gezep karakterinin devam etmeyeceğini şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendiğini belirtti; ayrıca karakterin hikâyesinde yaşanan değişimlere dikkat çekerek Gezep'in özünden uzaklaştığını düşündüğünü ifade etti. Bu sözler, ayrılığın yalnızca senaryo gereği alınmış bir karar olmayabileceği yönünde yorumların yapılmasına yol açtı.

SETTEN SIZAN İDDİALAR GÜNDEM OLDU

Ayrılığın ardından kulislerde farklı iddialar da konuşulmaya başlandı. Öne sürülen bilgilere göre, Onur Dilber'in senaristlerden daha fazla sahne istemesi ve set arkasındaki bazı gerginlikler ayrılığın gerekçeleri arasında gösterildi. Ancak oyuncu bu iddialara sert tepki gösterdi. Dilber, konuyu dedikoduyla magazinleştirmeye çalışanların ortaya attığı iddiaları manipülatif yalanlar olarak nitelendirdi.

GEZEP KARAKTERİ KİMDİR?

Gezep, Taşacak Bu Deniz'in hikâyesinde dikkat çeken yan karakterlerden biri olarak öne çıkıyordu. Karakter, sert mizacı ve akılda kalan sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çeken isimler arasında yer aldı. Dizide Berna Koraltürk'ün canlandırdığı İlve Varoğlu, Gezep'in ikiz kardeşi ve Atakan'ın annesi olarak hikâyede bulunuyor.

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer alırken, Burak Yörük ve Ava Yaman da kadronun öne çıkan isimleri arasında bulunuyor. OGM Pictures ve Orzan Studios ortak yapımı olan dizinin çekimleri Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

GEZEP GERİ DÖNECEK Mİ?

Gezep karakterinin ilerleyen bölümlerde hikâyeye geri dönüp dönmeyeceğine dair şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor. Hem oyuncunun açıklaması hem de yapım cephesinden gelen bilgiler, karakterin yeni sezonda yer almayacağına işaret ediyor. İzleyiciler ise Gezep'in yokluğunun hikâyeye nasıl yansıyacağını merakla takip ediyor.