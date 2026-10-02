Taşacak Bu Deniz'de hikâyenin seyrini değiştirecek gelişmeler yaşanırken, Cengiz Volkov karakteri izleyicilerin gündemine oturdu. Dizide ortaya çıkışıyla birlikte dikkatleri üzerine çeken Volkov'un kim olduğu, hikâyedeki rolü ve diğer karakterlerle bağlantısı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz Cengiz Volkov kimdir, bu karaktere hangi oyuncu hayat veriyor? Haberimizde Cengiz Volkov'a dair bilinmesi gerekenleri derledik.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZONUYLA EKRANLARDA

Taşacak Bu Deniz, 2 Ekim Cuma akşamı ikinci sezonuyla TRT 1 ekranlarında izleyicilerle yeniden buluşuyor. Yeni sezonda Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki mücadele, hikâyeye dahil olan yeni karakterlerle birlikte farklı bir boyut kazanacak. Kadroya katılan isimler arasında yer alan Cengiz Volkov ise hikâyenin seyrini etkilemesi beklenen önemli karakterlerden biri olarak öne çıkıyor.

TAŞACAK BU DENİZ CENGİZ VOLKOV KİMDİR?

Cengiz Volkov, Timur Volkov'un oğlu olarak ikinci sezonda hikâyeye dahil oluyor. Moskova'da dünyaya gelen ve burada büyüyen karakter, eğitimini Londra'da tamamladı. Genç bir avukat olan Cengiz, dört dil bilmesiyle de dikkat çekiyor. Karakterin özellikle Şerif Furtuna ve Volkov cephesinde yaşanacak gelişmelerde kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.

CENGİZ VOLKOV BABASINDAN FARKLI

Cengiz Volkov'u diğer karakterlerden ayıran en önemli özellik, sorunlara yaklaşım biçimi. Babası Timur Volkov'un aksine Cengiz, karşılaştığı meseleleri kaba kuvvetle çözmeyi tercih etmiyor. Genç avukat; hukuk bilgisi, keskin zekâsı ve insanları çözümleme yeteneğiyle hareket ediyor. Bu özellikleri, karakteri hikâyede hem güçlü hem de öngörülmesi zor bir figür haline getiriyor.

ALİ ÖNSÖZ KİMDİR?

Cengiz Volkov karakterine hayat veren Ali Önsöz, son yıllarda televizyon ekranlarında adından söz ettiren genç oyuncular arasında yer alıyor. Oyunculuk kariyerine sahne çalışmalarıyla adım atan Önsöz, ardından televizyon dizileri ve film projelerinde rol alarak tanınırlık kazandı.

ALİ ÖNSÖZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ali Önsöz, 2000 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Genç oyuncu 26 yaşında bulunuyor ve aslen Antalyalı.

ALİ ÖNSÖZ'ÜN OYNADIĞI DİZİLER

Ali Önsöz, kısa sürede pek çok farklı projede yer alarak kariyerini istikrarlı şekilde ilerletti. Genç oyuncu ekran yolculuğuna 2021 yılında Sana Söz dizisiyle başladı. Ardından 2022'de Darmaduman, 2023-2024 yıllarında Ateş Kuşları ve 2024-2025 döneminde Kuruluş: Osman dizilerinde rol aldı. 2026 yılında A.B.İ projesinde yer alan Önsöz, aynı yıl Taşacak Bu Deniz kadrosuna katıldı.

CENGİZ VOLKOV HİKÂYEYİ NASIL ETKİLEYECEK?

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonunda Volkov ailesinin hikâyedeki ağırlığının artması bekleniyor. Zekâsı ve hukuk bilgisiyle öne çıkan Cengiz Volkov'un, Furtuna ve Koçari aileleri arasındaki dengeleri nasıl etkileyeceği izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Karakterin hikâyeye katacağı gerilim ve sürprizler, yeni bölümlerle birlikte ortaya çıkacak.