Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? 5 Aralık Taşacak Bu Deniz saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, yeni bölümde neler olacak?

Karadeniz'in dramatik atmosferinde geçen Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü, 5 Aralık akşamı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği, hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacağı merak edilirken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler de izleyicilerin gündeminde. Aşk, intikam ve aile hesaplaşmalarının ön plana çıkacağı bölümün detayları haberin devamında yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

TRT 1'in yeni sezon dizisi Taşacak Bu Deniz, her hafta Cuma akşamı izleyicilerle buluşuyor. Karadeniz'in sert ve etkileyici atmosferinde geçen dizi, her bölümde dramatik ve duygusal yoğunluğu yüksek hikâyeler sunuyor. İzleyiciler, aile bağları, aşk ve intikam temalarının harmanlandığı bu yapımı prime time'da takip edebiliyor.

TAŞACAK BU DENİZ SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi, her Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Sinematografik detayları ve sürükleyici hikâyesiyle öne çıkan Taşacak Bu Deniz, izleyicilere etkileyici bir görsel deneyim sunuyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in zorlu doğasında, iki düşman aile olan Furtunalı ve Koçariler arasındaki kan davasını ve bu çatışmanın ortasında filizlenen imkânsız aşkı konu alıyor. Yıllar önce birbirine aşık olan Adil Koçari ve Esme Furtuna'nın geçmişte yarım kalan hikâyesi, kasabaya gelen Yunan doktor Eleni ile yeniden şekilleniyor. Esme'nin Adil'i vurması, Eleni'nin müdahalesi ve ortaya çıkan eski sırlar, dizide olayların karmaşık ve sürükleyici bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü ve etkileyici. Ulaş Tuna Aslantepe, Deniz Baysal, Burak Yörük, Ava Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Aytek Şayan, Onur Dilber, Erdem Şanlı, Burcu Cavrar ve Hande Nur Tekin, karakterlerine kattıkları derinlikle dizinin dramatik yapısını güçlendiriyor ve izleyiciyi ekrana kilitliyor.