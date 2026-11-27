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Taşacak Bu Deniz 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizinin takipçileri tarafından sıkça araştırılıyor. Taşacak Bu Deniz 41. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın TRT 1'in resmi internet sitesi, tabii platformu ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz 41. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında TRT 1'in resmi internet sitesindeki dizi sayfasından, tabii platformundan ve kanalın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taşacak Bu Deniz'in son bölümünde Adil Koçari'nin öfkesi durdurulamaz bir hal aldı. Kızının peşine düşen Cengiz'den başlayan Adil, kızını üzen Oruç'la devam etti, Orhan'a işkence etti ve Furtunalara nefes aldırmadı. Ardından Şerif'in peşine düşen Adil, onun en değerli varlığı olan ailesinde onarılmaz bir yara açtı.

Adil'in şiddeti arttıkça Esme'nin korkuları da büyüdü. Eleni'nin çabasıyla içlerini birbirine döken ikili, sonunda bıçağı kendi göğüslerine değil düşmanın göğsüne saplamaya karar verdi. Ancak Esme, kelepçenin Adil'in bileklerine takılmasına izin vermemekte kararlıydı. Ailesini korumaya çalışan Esme, yalnızca Şirin, Emriye ve Orhan'ın bildiği bir sırla yüz yüze geldi.

Şerif ise Eyüphan'ı en zayıf yerinden vurarak İso ile Fadime'yi büyük bir tuzağa çekti. Oruç ile Cengiz, Eleni yüzünden birbirine girerken, Eleni'nin Cengiz'le yemeğe çıkma kararı yeni gelişmelerin habercisi oldu.