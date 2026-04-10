Taşacak Bu Deniz 24. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Taşacak Bu Deniz", yeni fragmanıyla yeniden gündeme geldi. Başrollerinde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı yapım, gerilim ve aşk temalarını bir araya getiren sahneleriyle dikkat çekiyor. Karadeniz'in fırtınalı atmosferinde geçen dizi, duygusal derinliği ve etkileyici görselliğiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi amaçlıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adil, Emine’nin bebeğini kurtarırken, İso ve Fadime’nin bulduğu Emine’yi de Eleni ve Oruç hayata döndürürler. Ancak Şerif’in Esme’den boşanmamak için yaptığı hamleler bitmez. Koçariler ve Furtuna uşakları hep birlikte Esme’nin boşanabilmesi için canlarını dişlerine takarlar. Emine hastanedeyken, Emine’nin bebeğine Adil ve Esme bakarlar. Birlikte yaşayamadıkları hayatın bir benzeri ile karşılaşmak, ikisini de çok sarsar.

TAŞACAK BU DENİZ GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?

"Taşacak Bu Deniz" dizisi, tamamen kurmaca bir hikâyeden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Gerçek olaylara dayanmayan yapım, özgün senaryosuyla izleyicilere farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem, daha önce "Sefirin Kızı" ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi güçlü projelerde olduğu gibi, bu dizide de Karadeniz'in sert doğasını ve insan ilişkilerinin duygusal yönünü ustalıkla harmanlıyor.

Her ne kadar gerçek bir hikâyeye dayanmasa da karakterlerin yaşadığı çatışmalar, iç hesaplaşmalar ve aile bağları; izleyicilere hayatın içinden, tanıdık duygular sunuyor. Bu yönüyle dizi, gerçeklik hissi yüksek bir duygusal kurgu olarak öne çıkıyor.