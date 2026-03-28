Taşacak Bu Deniz 22. bölüm Full HD izle! Taşacak Bu Deniz son bölüm tek parça izle!

Ekranların dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz, 22. bölümüyle izleyiciyi derinden sarsan gelişmelere sahne oluyor. Hikâyenin merkezinde yer alan karakterlerin geçmişle yüzleşmeleri, aile bağları ve bitmeyen hesaplaşmalar bu bölümde çok daha sert bir şekilde gün yüzüne çıkıyor.

Yeni bölümde en çarpıcı gelişmelerden biri Hicran cephesinde yaşanıyor. Yaralanmasının ardından Eleni tarafından müdahale edilen Hicran’ın durumu, yapılan ultrason incelemesiyle daha da karmaşık bir hal alıyor. Eleni’nin fark ettiği beklenmedik detay, onu büyük bir şüphenin içine sürüklüyor: “Hicran beni nasıl doğurdu?”

Bu sorunun peşine düşen Eleni, gerçeği ortaya çıkarmaya kararlı bir şekilde hareket ediyor. Ancak Zarife, bu araştırmanın ilerlemesini istemez ve Oruç’tan duruma müdahale etmesini talep eder. Oruç’un bu isteği reddetmesi ise dengeleri daha da bozarak yeni çatışmaların kapısını aralar.

Öte yandan Eyüphan meselesi, Koçari ve Furtuna arasında büyük bir krizin fitilini ateşler. Adil’in binlerce keçisinin dağa salınması, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir kaosa da neden olur. Bu olayın ardından Furtuna’da Oruç’a karşı ciddi bir isyan baş gösterir.

Bölümün en sarsıcı gelişmelerinden biri ise Şerif’in planları doğrultusunda yaşanıyor. Şirin’in, Furtuna’nın tüm mal varlığını Oruç’a devretmeyi kabul etmesi Şerif’i derinden etkiler. Bu durum karşısında kontrolünü kaybeden Şerif, Esme’nin boşanmasını engellemek için karanlık bir yola başvurur.

Sevcan aracılığıyla Emine’ye ilaç verilmesini sağlayan Şerif, bebeğin düşmesini hedefler. Ancak Adil’in müdahalesiyle bebek kurtarılır. Ne var ki bu müdahale trajediyi tamamen engelleyemez; Emine’nin nabzı durur ve olay dramatik bir zirveye ulaşır.