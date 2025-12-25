Tarzan Efsanesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tarzan Efsanesi filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Tarzan Efsanesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tarzan Efsanesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Tarzan Efsanesi konusu nedir, Tarzan Efsanesi oyuncuları kimler ve Tarzan Efsanesi özeti gibi konuları inceliyoruz.

TARZAN EFSANESİ FİLMİ KONUSU

Tarzan, ormanda geçen zorlu yılların ardından geçmişini geride bırakmış ve artık John Clayton adıyla modern hayata uyum sağlamıştır. Sevdiği kadın Jane ile birlikte sakin bir yaşam sürerken, aldığı beklenmedik bir davet her şeyi değiştirir. Kongo'ya resmi bir görev için çağrılan Clayton, bu yolculuğun ardında yatan karanlık planlardan habersizdir.

Belçika Kralı'nın acımasız temsilcisi Léon Rom, Clayton'u kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı hedefler. Ancak Tarzan, hem doğduğu topraklarla yeniden yüzleşmek hem de masum insanların hayatını tehdit eden bu komplonun karşısında durmak zorunda kalır. Film, Tarzan'ın geçmişiyle bugünü arasında verdiği mücadeleyi aksiyon ve macera eşliğinde anlatır.

TARZAN EFSANESİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Alexander Skarsgård – John Clayton / Tarzan

• Christoph Waltz – Yüzbaşı Léon Rom

• Samuel L. Jackson – George Washington Williams

• Margot Robbie – Jane Clayton

• Djimon Hounsou – Şef Mbonga

• Jim Broadbent – Robert Gascoyne-Cecil

• Casper Crump – Binbaşı Kerckhover

• Ben Chaplin – Yüzbaşı Moulle

• Hadley Fraser – John Clayton (Tarzan'ın babası)

• Genevieve O'Reilly – Alice Clayton (Tarzan'ın annesi)

• Yule Masiteng – Muviro

• Mimi Ndiweni – Eshe

• Simon Russell Beale – Bay Frum

TARZAN EFSANESİ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Tarzan Efsanesi filminin çekimleri farklı ülkelerde gerçekleştirildi. Yapımın önemli bölümleri İngiltere ve İtalya'da tamamlanırken, etkileyici orman sahneleri için Gabon'un doğal bölgeleri tercih edildi. Bu sayede film, hem gerçekçi hem de görsel açıdan güçlü bir atmosfer sunmayı başardı.