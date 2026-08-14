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Tarık Mengüç eşi Funda Mengüç kimdir? Funda Mengüç kaç yaşında, nereli?

Tarık Mengüç eşi Funda Mengüç kimdir? Funda Mengüç kaç yaşında, nereli?
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Tarık Mengüç’ün sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılması sonrası eşi Funda Mengüç de gündeme geldi. Peki Tarık Mengüç eşi Funda Mengüç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Funda Mengüç hakkında merak edilenler.

Şakşuka şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınan Tarık Mengüç’ün hastaneye kaldırılmasının ardından eşi Funda Mengüç de gündeme geldi. Mengüç’ün sağlık sürecine ilişkin yaptığı duygusal açıklama sonrası birçok kişi Tarık Mengüç eşi Funda Mengüç kimdir? sorusuna yanıt aramaya başladı. Tarık Mengüç ile uzun süredir evli olan Funda Mengüç’ün Baran ve Sevde adında iki çocuğu bulunuyor.

TARIK MENGÜÇ EŞİ FUNDA MENGÜÇ KİMDİR?

Funda Mengüç, ünlü şarkıcı Tarık Mengüç’ün eşi olarak tanınıyor. Kamuoyunda daha çok Tarık Mengüç ile yaptığı televizyon programı ve sosyal medya paylaşımlarıyla bilinen Funda Mengüç, özel hayatını genel olarak gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Funda Mengüç ve Tarık Mengüç, geçmişte “Ben Bilmem Eşim Bilir” programına birlikte katıldı. Çiftin bu programda birlikte yer alması, Funda Mengüç’ün izleyiciler tarafından daha yakından tanınmasını sağladı.

Çiftin Baran ve Sevde isimlerinde iki çocuğu bulunuyor. Funda Mengüç, son olarak Tarık Mengüç’ün geçirdiği sağlık problemi nedeniyle yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

FUNDA MENGÜÇ KAÇ YAŞINDA?

Funda Mengüç’ün yaşıyla ilgili doğrulanmış ve kamuoyuna açık bir bilgi bulunmuyor. 

FUNDA MENGÜÇ NERELİ?

Funda Mengüç’ün nereli olduğuna ilişkin de doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Funda Mengüç nereli sorusunun kesin bir yanıtı bulunmuyor.

Funda Mengüç hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler ağırlıklı olarak Tarık Mengüç ile olan evliliği, çocukları ve birlikte katıldıkları televizyon programlarıyla sınırlı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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