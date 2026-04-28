Tarihte bugün ne oldu? 28 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

28 Nisan, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşam gibi farklı alanlarda yaşanan dikkat çekici gelişmelerle öne çıkan günlerden biri olarak kabul ediliyor. Farklı dönemlerde meydana gelen önemli olaylar, bu tarihe kalıcı izler bırakırken, etkileri günümüze kadar uzanan tarihsel bir arka plan oluşturuyor. 28 Nisan’ın taşıdığı anlam ve öneme dair merak ise devam ederken, konuya ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında…

OLAYLAR

1789 - Bounty gemisinde “isyan” (Fletcher Christian liderliğinde) gerçekleşti.

1910 - Louis Paulhan, Londra-Manş hattında uçuş yapan ilk pilotlardan biri oldu.

1945 - Benito Mussolini, İtalyan partizanlar tarafından yakalanarak idam edildi.

1969 - Fransa’da Charles de Gaulle, referandum sonucunda istifa edeceğini açıkladı.

2001 - İlk uzay turisti Dennis Tito, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitti.

2011 - ABD’nin Alabama eyaletinde büyük kasırga felaketleri yaşandı, yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

1758 - James Monroe (ABD’nin 5. Başkanı) doğdu.

1906 - Kurt Gödel (matematikçi, mantıkçı) doğdu.

1926 - Harper Lee (yazar, Bülbülü Öldürmek eseriyle tanınır) doğdu.

1974 - Penélope Cruz (İspanyol oyuncu) doğdu.

1981 - Jessica Alba (ABD’li oyuncu) doğdu.

ÖLÜMLER