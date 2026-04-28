Tarihte bugün ne oldu? 28 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

28 Nisan tarihi, geçmişten günümüze siyaset, bilim, kültür ve toplumsal gelişmeler açısından dikkat çeken olaylara sahne olmuş özel günlerden biri olarak öne çıkıyor. Farklı dönemlerde yaşanan önemli gelişmeler, dünya tarihinin akışını etkileyen olaylarla birleşerek 28 Nisan’ı merak uyandıran tarihler arasında konumlandırıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 28 Nisan tarihinde tarihte neler oldu?

OLAYLAR

  • 1789 - Bounty gemisinde “isyan” (Fletcher Christian liderliğinde) gerçekleşti.
  • 1910 - Louis Paulhan, Londra-Manş hattında uçuş yapan ilk pilotlardan biri oldu.
  • 1945 - Benito Mussolini, İtalyan partizanlar tarafından yakalanarak idam edildi.
  • 1969 - Fransa’da Charles de Gaulle, referandum sonucunda istifa edeceğini açıkladı.
  • 2001 - İlk uzay turisti Dennis Tito, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitti.
  • 2011 - ABD’nin Alabama eyaletinde büyük kasırga felaketleri yaşandı, yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

  • 1758 - James Monroe (ABD’nin 5. Başkanı) doğdu.
  • 1906 - Kurt Gödel (matematikçi, mantıkçı) doğdu.
  • 1926 - Harper Lee (yazar, Bülbülü Öldürmek eseriyle tanınır) doğdu.
  • 1974 - Penélope Cruz (İspanyol oyuncu) doğdu.
  • 1981 - Jessica Alba (ABD’li oyuncu) doğdu.

ÖLÜMLER

  • 1945 - Benito Mussolini (İtalyan diktatör) öldürüldü.
  • 1986 - Marjorie Holt (ABD’li siyasetçi) hayatını kaybetti.
  • 1992 - Francis Bacon (İngiliz ressam) öldü.
  • 2014 - Bob Hoskins (İngiliz oyuncu) hayatını kaybetti.
Sahra Arslan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
Haberler.com
500

İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu