Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 27 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
27 Kasım, tarih boyunca siyaset, kültür ve bilim dünyasında dikkat çeken olaylarla anılan günlerden biri oldu. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan önemli gelişmeler, bu tarihi günü hafızalarda iz bırakan olaylarla şekillendirdi.

27 Kasım, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda dikkat çeken gelişmelerle anılan bir gün olarak kayıtlara geçti. Dünya genelinde yaşanan önemli olaylar zaman içinde unutulmaz anılara dönüşürken, 27 Kasım'a dair öne çıkan gelişmeler ve detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

  • 1526 — Kanuni Sultan Süleyman, Avusturya seferine çıktı.
  • 1909 — Thomas Edison, ilk sesli film gösterisini yaptı; sinema tarihinde önemli bir adım oldu.
  • 1919 — Bulgaristan, İtilaf Devletleri ile Neuilly Antlaşması'nı imzaladı.
  • 1922 — Lalapaşa'nın kurtuluşu gerçekleşti.
  • 1933 — Türkiye-Yugoslavya Dostluk Antlaşması imzalandı.
  • 1947 — Beşiktaş İnönü Stadyumu İstanbul'da açıldı.

DOĞUMLAR

  • Bruce Lee — 1940 doğumlu, dünyaca ünlü aktör ve dövüş sanatçısı.
  • Jimi Hendrix — 1942 doğumlu, efsanevi müzisyen ve gitar virtüözü.
  • Alexander Dubcek — 1921 doğumlu, Slovak siyasetçi.
  • James Agee — 1909 doğumlu, Amerikalı yazar ve senarist.

ÖLÜMLER

  • Harvey Milk — 1978'de öldü; LGBTQ hakları savunucusu ve politikacı.
  • George Moscone — 1978'de öldü; eski San?Francisco belediye başkanı.
  • Lotte Lenya — 1981'de vefat etti; Avusturyalı şarkıcı ve oyuncu.
