Tarihte bugün ne oldu? 26 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

26 Kasım, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda kayda değer olaylarla anılan bir gün olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde yaşanan önemli gelişmeler zamanla unutulmaz anılara dönüşürken, 26 Kasım'a dair öne çıkan olaylar ve ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

1548 — Kanuni Sultan Süleyman önderliğindeki Osmanlı ordusu, Halep'e girdi.

1812 — Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu, Rusya seferinden ağır kayıplarla çekilmek zorunda kaldı.

1842 — University of Notre Dame kuruldu.

1865 — Alice Harikalar Diyarında adlı ünlü kitap ilk kez yayımlandı.

1922 — Gelibolu'nun Kurtuluşu gerçekleşti.

1922 — Howard Carter ve Lord Carnarvon, Tutankhamun'un mezarını açarak 3000 yıl sonra ilk kez içini gördü.

1923 — Türkiye'de Posta Kanunu kabul edildi.

1926 — Türkiye'nin ilk şeker fabrikası, Alpullu Şeker Fabrikası faaliyete geçti.

1934 — Ünvan ve lakapların kaldırılması kararı alındı; resmi kayıtlarda herkes yalnızca adıyla anılmaya başlandı.

DOĞUMLAR

26 Kasım 1973 — Peter Facinelli, Amerikalı sinema oyuncusu.

26 Kasım 1968 — Haluk Levent, Türk rock müzisyeni.

26 Kasım 1984 — Antonio Puerta, İspanyol futbolcu.

ÖLÜMLER