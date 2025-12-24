Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 24 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 24 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
24 Aralık, ilk bakışta sıradan bir gün gibi görünse de tarihsel süreç incelendiğinde pek çok önemli gelişmeye sahne olduğu görülüyor. Türkiye ve dünya genelinde yaşanan siyasi, bilimsel, kültürel ve toplumsal olaylar, bu tarihi geçmişten bugüne unutulmaz kılan dönüm noktaları arasında yer alıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 24 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

Takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi dursa da 24 Aralık, geçmişten bugüne hem Türkiye'de hem de dünyada önemli olaylara sahne oldu. Siyasi gelişmelerden bilim ve teknoloji alanındaki dönüm noktalarına, kültür ve sanat dünyasını etkileyen olaylara kadar pek çok başlık, bu tarihi hafızalarda yer eden günler arasına taşıdı. 24 Aralık'ta yaşanan dikkat çekici gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1524 – Portekizli denizci Vasco da Gama, Hindistan'da hayatını kaybetti (olay/ölüm kesişimi).
  • 1800 – Fransa'da Napolyon Bonapart'a suikast girişimi düzenlendi, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
  • 1914 – I. Dünya Savaşı sırasında cephelerde Noel Ateşkesi başladı.
  • 1924 – Arnavutluk'ta Ahmet Zogu cumhurbaşkanı oldu.
  • 1943 – İkinci Kahire Konferansı sona erdi.
  • 1968 – Apollo 8, Ay yörüngesine giren ilk insanlı uzay aracı oldu.
  • 1979 – Sovyetler Birliği, Afganistan'ı işgal etti.
  • 1999 – Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsü kazandı (Helsinki Zirvesi kararı sonrası).
  • 2006 – Etyopya, Somali'ye askeri müdahalede bulundu.
  • 2010 – WikiLeaks, ABD diplomatik yazışmalarını yayımlamaya devam etti.

Tarihte bugün ne oldu? 24 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1166 – Kral John, İngiltere Kralı
  • 1865 – George Patton, ABD'li general
  • 1885 – Juan Ramón Jiménez, Nobel ödüllü İspanyol şair
  • 1954 – Ümit Davala, Türk eski futbolcu
  • 1963 – Eddie Vedder, Pearl Jam solisti
  • 1971 – Ricky Martin, Porto Rikolu şarkıcı

Tarihte bugün ne oldu? 24 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

ÖLÜMLER

  • 1524 – Vasco da Gama, Portekizli kâşif
  • 1863 – William Makepeace Thackeray, İngiliz yazar
  • 1988 – Fethi Sekin, Türk polis memuru (doğum günü bağlamında sık anılır, ölüm tarihi farklıdır)
  • 1996 – Sofia Gubaidulina, Rus besteci
  • 2016 – Richard Adams, İngiliz yazar (Watership Down)
