Tarihte bugün ne oldu? 24 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

Takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi dursa da 24 Aralık, geçmişten bugüne hem Türkiye'de hem de dünyada önemli olaylara sahne oldu. Siyasi gelişmelerden bilim ve teknoloji alanındaki dönüm noktalarına, kültür ve sanat dünyasını etkileyen olaylara kadar pek çok başlık, bu tarihi hafızalarda yer eden günler arasına taşıdı. 24 Aralık'ta yaşanan dikkat çekici gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1524 – Portekizli denizci Vasco da Gama, Hindistan'da hayatını kaybetti (olay/ölüm kesişimi).

1800 – Fransa'da Napolyon Bonapart'a suikast girişimi düzenlendi, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

1914 – I. Dünya Savaşı sırasında cephelerde Noel Ateşkesi başladı.

1924 – Arnavutluk'ta Ahmet Zogu cumhurbaşkanı oldu.

1943 – İkinci Kahire Konferansı sona erdi.

1968 – Apollo 8, Ay yörüngesine giren ilk insanlı uzay aracı oldu.

1979 – Sovyetler Birliği, Afganistan'ı işgal etti.

1999 – Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday ülke statüsü kazandı (Helsinki Zirvesi kararı sonrası).

2006 – Etyopya, Somali'ye askeri müdahalede bulundu.

2010 – WikiLeaks, ABD diplomatik yazışmalarını yayımlamaya devam etti.

DOĞUMLAR

1166 – Kral John, İngiltere Kralı

1865 – George Patton, ABD'li general

1885 – Juan Ramón Jiménez, Nobel ödüllü İspanyol şair

1954 – Ümit Davala, Türk eski futbolcu

1963 – Eddie Vedder, Pearl Jam solisti

1971 – Ricky Martin, Porto Rikolu şarkıcı

ÖLÜMLER