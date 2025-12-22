Tarihte bugün ne oldu? 22 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

22 Aralık, takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi dursa da tarihsel süreçte hem Türkiye'de hem de dünyada önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı. Siyasetten bilime, teknolojiden kültür ve sanata uzanan birçok kritik adım, toplumsal değişimlere yön veren olaylarla birlikte bu tarihi öne çıkarıyor. Geçmişten bugüne 22 Aralık'ta yaşanan dikkat çekici gelişmeler, haberin devamında ayrıntılarıyla ele alınıyor.

OLAYLAR

1917 – Kudüs, Osmanlı Devleti'nin elinden çıkarak İngilizlerin kontrolüne geçti.

1931 – Türkiye'de ölçü ve tartı birimlerinin çağdaş sisteme uyarlanmasına yönelik düzenlemeler hız kazandı.

1980 – 12 Eylül askeri darbesi sonrası siyasi ve hukuki düzenlemelere ilişkin yeni kararlar yürürlüğe girdi.

1882 – Thomas Edison, ilk elektrikli Noel ağacını tanıttı.

1944 – II. Dünya Savaşı sırasında Ardenler Taarruzu (Bulge Muharebesi) devam ederken kritik çatışmalar yaşandı.

1989 – Romanya'da Çavuşesku rejimi çöktü; Nicolae Çavuşesku iktidardan uzaklaştırıldı.

1990 – Lech Walesa, Polonya'nın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

2018 – Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın çökmesi sonucu tsunami meydana geldi.

DOĞUMLAR

1940 – Oğuz Atay, yazar ve düşünür

1976 – Songül Öden, oyuncu

1858 – Giacomo Puccini, İtalyan opera bestecisi

1962 – Ralph Tresvant, Amerikalı şarkıcı (New Edition)

1968 – Dina Meyer, Amerikalı oyuncu

ÖLÜMLER