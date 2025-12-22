Tarihte bugün ne oldu? 22 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
22 Aralık, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de tarihsel süreç incelendiğinde hem Türkiye'de hem de dünyada önemli gelişmelere sahne olduğu görülüyor. Siyasi kararlar, diplomatik adımlar, bilim ve teknoloji alanındaki dönüm noktaları ile kültürel ve toplumsal değişimleri tetikleyen olaylar, 22 Aralık'ı geçmişten bugüne dikkatle hatırlanan tarihler arasına yerleştiriyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 22 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1917 – Kudüs, Osmanlı Devleti'nin elinden çıkarak İngilizlerin kontrolüne geçti.
- 1931 – Türkiye'de ölçü ve tartı birimlerinin çağdaş sisteme uyarlanmasına yönelik düzenlemeler hız kazandı.
- 1980 – 12 Eylül askeri darbesi sonrası siyasi ve hukuki düzenlemelere ilişkin yeni kararlar yürürlüğe girdi.
- 1882 – Thomas Edison, ilk elektrikli Noel ağacını tanıttı.
- 1944 – II. Dünya Savaşı sırasında Ardenler Taarruzu (Bulge Muharebesi) devam ederken kritik çatışmalar yaşandı.
- 1989 – Romanya'da Çavuşesku rejimi çöktü; Nicolae Çavuşesku iktidardan uzaklaştırıldı.
- 1990 – Lech Walesa, Polonya'nın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.
- 2018 – Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın çökmesi sonucu tsunami meydana geldi.
DOĞUMLAR
- 1940 – Oğuz Atay, yazar ve düşünür
- 1976 – Songül Öden, oyuncu
- 1858 – Giacomo Puccini, İtalyan opera bestecisi
- 1962 – Ralph Tresvant, Amerikalı şarkıcı (New Edition)
- 1968 – Dina Meyer, Amerikalı oyuncu
ÖLÜMLER
- 1987 – Şerif Mardin, sosyolog ve akademisyen (bazı kaynaklarda farklı tarihler geçmektedir)
- 1880 – George Eliot, İngiliz yazar
- 1989 – Samuel Beckett, İrlandalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi
- 2008 – Liu Xiaobo, Çinli düşünür ve Nobel Barış Ödülü sahibi (resmî ölüm tarihi farklı kaynaklarda değişebilir)