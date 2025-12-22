Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 22 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 22 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

22 Aralık, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de tarihsel süreç incelendiğinde hem Türkiye'de hem de dünyada önemli gelişmelere sahne olduğu görülüyor. Siyasi kararlar, diplomatik adımlar, bilim ve teknoloji alanındaki dönüm noktaları ile kültürel ve toplumsal değişimleri tetikleyen olaylar, 22 Aralık'ı geçmişten bugüne dikkatle hatırlanan tarihler arasına yerleştiriyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 22 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

22 Aralık, takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi dursa da tarihsel süreçte hem Türkiye'de hem de dünyada önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı. Siyasetten bilime, teknolojiden kültür ve sanata uzanan birçok kritik adım, toplumsal değişimlere yön veren olaylarla birlikte bu tarihi öne çıkarıyor. Geçmişten bugüne 22 Aralık'ta yaşanan dikkat çekici gelişmeler, haberin devamında ayrıntılarıyla ele alınıyor.

OLAYLAR

  • 1917 – Kudüs, Osmanlı Devleti'nin elinden çıkarak İngilizlerin kontrolüne geçti.
  • 1931 – Türkiye'de ölçü ve tartı birimlerinin çağdaş sisteme uyarlanmasına yönelik düzenlemeler hız kazandı.
  • 1980 – 12 Eylül askeri darbesi sonrası siyasi ve hukuki düzenlemelere ilişkin yeni kararlar yürürlüğe girdi.
  • 1882 – Thomas Edison, ilk elektrikli Noel ağacını tanıttı.
  • 1944 – II. Dünya Savaşı sırasında Ardenler Taarruzu (Bulge Muharebesi) devam ederken kritik çatışmalar yaşandı.
  • 1989 – Romanya'da Çavuşesku rejimi çöktü; Nicolae Çavuşesku iktidardan uzaklaştırıldı.
  • 1990 – Lech Walesa, Polonya'nın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.
  • 2018 – Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nın çökmesi sonucu tsunami meydana geldi.

Tarihte bugün ne oldu? 22 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1940 – Oğuz Atay, yazar ve düşünür
  • 1976 – Songül Öden, oyuncu
  • 1858 – Giacomo Puccini, İtalyan opera bestecisi
  • 1962 – Ralph Tresvant, Amerikalı şarkıcı (New Edition)
  • 1968 – Dina Meyer, Amerikalı oyuncu

Tarihte bugün ne oldu? 22 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

ÖLÜMLER

  • 1987 – Şerif Mardin, sosyolog ve akademisyen (bazı kaynaklarda farklı tarihler geçmektedir)
  • 1880 – George Eliot, İngiliz yazar
  • 1989 – Samuel Beckett, İrlandalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi
  • 2008 – Liu Xiaobo, Çinli düşünür ve Nobel Barış Ödülü sahibi (resmî ölüm tarihi farklı kaynaklarda değişebilir)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
title