Tarihte bugün ne oldu? 18 Mart tarihinde tarihte neler oldu?

18 Mart, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan olaylara sahne olmuş; dönüm noktaları olarak kaydedilen gelişmelerle hatırlanan anlamlı bir gündür. Bu özel günde yaşanan önemli gelişmelere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

OLAYLAR

1915 – Çanakkale Zaferi: I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı'nı geçme girişimi başarısız oldu; bu başarısızlık, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir (Çanakkale Zaferi).

1965 – İlk Uzay Yürüyüşü: Sovyet kozmonot Aleksei Leonov, Voskhod?2 aracından çıkarak tarihte ilk kez uzayda yürüyüş yaptı.

1990 – Doğu Almanya'da İlk Serbest Seçimler: Doğu Almanya'da ilk ve tek özgür parlamento seçimleri yapıldı.

1925 – Tri-State Tornado: ABD tarihinin en ölümcül hortumu Missouri, Illinois ve Indiana'yı vurdu; yaklaşık 695 kişi hayatını kaybetti.

1962 – Évian Anlaşmaları: Cezayir'in bağımsızlığını sona erdiren anlaşmalar imzalandı.

DOĞUMLAR

Grover Cleveland – ABD'nin 22. ve 24. Başkanı (1837)

Nikolay Rimsky-Korsakov – Rus besteci (1844)

Neville Chamberlain – Birleşik Krallık Başbakanı (1869)

Rudolf Diesel – Alman mühendis, dizel motorun mucidi (1858)

Adam Levine – Amerikalı şarkıcı (1979)

Lily Collins – Amerikalı oyuncu ve model (1989)

ÖLÜMLER