Tarihte bugün ne oldu? 18 Mart tarihinde tarihte neler oldu?
18 Mart, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda önemli izler bırakmış olaylarla anılan; dönüm noktaları ve unutulmaz gelişmelerin yaşandığı anlamlı bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 18 Mart tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1915 – Çanakkale Zaferi: I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı'nı geçme girişimi başarısız oldu; bu başarısızlık, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir (Çanakkale Zaferi).
- 1965 – İlk Uzay Yürüyüşü: Sovyet kozmonot Aleksei Leonov, Voskhod?2 aracından çıkarak tarihte ilk kez uzayda yürüyüş yaptı.
- 1990 – Doğu Almanya'da İlk Serbest Seçimler: Doğu Almanya'da ilk ve tek özgür parlamento seçimleri yapıldı.
- 1925 – Tri-State Tornado: ABD tarihinin en ölümcül hortumu Missouri, Illinois ve Indiana'yı vurdu; yaklaşık 695 kişi hayatını kaybetti.
- 1962 – Évian Anlaşmaları: Cezayir'in bağımsızlığını sona erdiren anlaşmalar imzalandı.
DOĞUMLAR
- Grover Cleveland – ABD'nin 22. ve 24. Başkanı (1837)
- Nikolay Rimsky-Korsakov – Rus besteci (1844)
- Neville Chamberlain – Birleşik Krallık Başbakanı (1869)
- Rudolf Diesel – Alman mühendis, dizel motorun mucidi (1858)
- Adam Levine – Amerikalı şarkıcı (1979)
- Lily Collins – Amerikalı oyuncu ve model (1989)
ÖLÜMLER
- Jacques de Molay – Tapınak Şövalyeleri lideri (1314)
- Robert Walpole – İngiliz politikacı, Başbakan (1745)
- Eleftherios Venizelos – Yunan politikacı (1936)
- I. George – Yunan Kralı (1913)
- Erich Fromm – Alman-Amerikan psikolog ve düşünür (1980)
- Sadri Alışık – Türk sinema sanatçısı (1995)