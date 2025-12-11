Tarihte bugün ne oldu? 11 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

11 Aralık, hem dünyada hem de Türkiye'de tarihin akışına yön veren pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmış bir gün olarak öne çıkıyor. Siyasetten bilime, kültürel kilometre taşlarından toplumsal dönüşümlere kadar farklı alanlarda yaşanan gelişmeler, bu tarihi takvimde özel bir konuma yerleştiriyor. Geçmişten bugüne uzanan ve etkileri hâlâ hissedilen bu olaylar, 11 Aralık'ı kolektif hafızada unutulmaz kılmaya devam ediyor. Bu güne damga vuran dikkat çekici başlıkların ayrıntıları haberimizin devamında.

OLAYLAR

1918 – İtilaf Devletleri, İstanbul'da resmî işgali genişletti; yönetim üzerindeki baskı arttı.

1934 – Türk vatandaşı olmayanların köylerde taşınmaz edinmesini yasaklayan kanun kabul edildi.

1949 – Türkiye , UNICEF'e resmen üye oldu.

1954 – Türk İş Bankası'nın Kızılay'daki şubesi soyuldu; bu olay uzun yıllar "Cumhuriyet tarihinin ilk büyük banka soygunu" olarak anıldı.

1997 – Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'ya yönelik "Sıcak Takip" operasyonunu başlattığını duyurdu.

1282 – Aragon Kralı II. Peter, Sicilya Kralı olarak taç giydi.

1792 – Fransa'da Kral XVI. Louis'nin yargılanmasına başlandı.

1816 – Indiana, ABD'nin 19. eyaleti oldu.

1907 – Yeni Zelanda, Britanya İmparatorluğu içinde "dominion" statüsü kazandı.

1941 – II. Dünya Savaşı: Almanya ve İtalya, ABD'ye savaş ilan etti; ABD de karşılık verdi.

1946 – UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) kuruldu.

1972 – Apollo 17, Ay yüzeyindeki son insanlı misyon yürüyüşünü gerçekleştirdi.

1994 – Rusya, Çeçenistan'a askeri operasyon başlattı.

2001 – Çin, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) resmen üye oldu.

2017 – ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı BM tarafından kınandı.

DOĞUMLAR

1921 – Cahit Arf, dünyaca ünlü Türk matematikçi (bazı kaynaklar 11 Aralık , bazıları 7 Ocak olarak geçer; 11 Aralık yaygın kullanılan tarihlerden biridir).

1943 – Fikret Hakan, sinema ve tiyatro oyuncusu.

1974 – Tuba Ünsal, oyuncu ve sunucu.

1803 – Hector Berlioz, Fransız besteci.

1843 – Robert Koch, Nobel ödüllü Alman mikrobiyolog; tüberküloz basilini keşfetti.

1882 – Fiorello La Guardia, New York'un efsane belediye başkanı.

1918 – Aleksandr Soljenitsin, Rus yazar; Nobel Edebiyat Ödülü sahibi.

1931 – Rita Moreno, ABD'li oyuncu; EGOT kazanan sanatçılardan biri.

ÖLÜMLER