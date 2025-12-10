Tarihte bugün ne oldu? 10 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

10 Aralık, dünya tarihinde politika, bilim, kültür ve toplumsal gelişmeler açısından iz bırakan olaylarla hatırlanan bir gün olmaya devam ediyor. Farklı dönemlerde yaşanan ve etkileri yıllar boyunca hissedilen bu önemli gelişmeler, 10 Aralık'ı takvimde ayrıcalıklı bir noktaya taşıyor. Bu tarihe damga vuran olaylar ve dikkat çeken başlıkların detayları haberimizin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1934 – Kurucaşile ilçesi Kastamonu'dan ayrılarak Bartın'a bağlandı.

1948 – Türkiye , BM'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine imza atan ülkeler arasında yer aldı.

1991 – Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi.

1995 – İstanbul'da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Marmara açıkları).

1948 – Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni kabul etti.

1901 – İlk Nobel Ödülleri sahiplerini buldu.

1906 – ABD Başkanı Theodore Roosevelt, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk Amerikalı oldu.

1964 – Martin Luther King, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

1998 – İnsan Hakları Günü kapsamında dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

1936 – Abdikasyon Krizi: İngiltere Kralı VIII. Edward tahtı bıraktı.

DOĞUMLAR

1921 – Cihat Baban, gazeteci ve yazar

1965 – Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı, oyuncu ve yönetmen

1970 – Mustafa Sandal, şarkıcı ve söz yazarı

1830 – Emily Dickinson, Amerikalı şair

1851 – Melvil Dewey, Kütüphane sınıflandırma sisteminin mucidi

1908 – Olivier Messiaen, Fransız besteci

1957 – Michael Clarke Duncan, Amerikalı aktör

1960 – Kenneth Branagh, Kuzey İrlandalı oyuncu ve yönetmen

ÖLÜMLER