Tarihte bugün ne oldu? 10 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
10 Aralık, tarih boyunca hem Türkiye'de hem de dünyada önemli dönüm noktalarına sahne olmuş bir gün olarak öne çıkıyor. Siyasetten bilime, toplumsal değişimlerden kültürel gelişmelere kadar pek çok alanda iz bırakan olaylar, 10 Aralık'ı takvimde ayrıcalıklı bir konuma taşıyor. Farklı dönemlerde yaşanan bu kritik gelişmeler, tarihin bu gününe anlam katmayı sürdürürken kolektif hafızada da güçlü bir yer edinmeye devam ediyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 10 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
10 Aralık, dünya tarihinde politika, bilim, kültür ve toplumsal gelişmeler açısından iz bırakan olaylarla hatırlanan bir gün olmaya devam ediyor. Farklı dönemlerde yaşanan ve etkileri yıllar boyunca hissedilen bu önemli gelişmeler, 10 Aralık'ı takvimde ayrıcalıklı bir noktaya taşıyor. Bu tarihe damga vuran olaylar ve dikkat çeken başlıkların detayları haberimizin devamında yer alıyor.
OLAYLAR
- 1934 – Kurucaşile ilçesi Kastamonu'dan ayrılarak Bartın'a bağlandı.
- 1948 – Türkiye, BM'de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine imza atan ülkeler arasında yer aldı.
- 1991 – Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi.
- 1995 – İstanbul'da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Marmara açıkları).
- 1948 – Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni kabul etti.
- 1901 – İlk Nobel Ödülleri sahiplerini buldu.
- 1906 – ABD Başkanı Theodore Roosevelt, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk Amerikalı oldu.
- 1964 – Martin Luther King, Nobel Barış Ödülü'nü aldı.
- 1998 – İnsan Hakları Günü kapsamında dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
- 1936 – Abdikasyon Krizi: İngiltere Kralı VIII. Edward tahtı bıraktı.
DOĞUMLAR
- 1921 – Cihat Baban, gazeteci ve yazar
- 1965 – Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı, oyuncu ve yönetmen
- 1970 – Mustafa Sandal, şarkıcı ve söz yazarı
- 1830 – Emily Dickinson, Amerikalı şair
- 1851 – Melvil Dewey, Kütüphane sınıflandırma sisteminin mucidi
- 1908 – Olivier Messiaen, Fransız besteci
- 1957 – Michael Clarke Duncan, Amerikalı aktör
- 1960 – Kenneth Branagh, Kuzey İrlandalı oyuncu ve yönetmen
ÖLÜMLER
- 1966 – Hayri Terzioğlu, siyasetçi
- 2004 – Nezihe Araz, gazeteci, yazar
- 2015 – Mümtaz Soysal, siyasetçi ve akademisyen
- 1896 – Alfred Nobel, Nobel ödüllerinin kurucusu
- 1967 – Otis Redding, Amerikalı şarkıcı
- 1996 – Fikret Kızılok, Türk müzisyen
- 2006 – Augusto Pinochet, Şili'nin eski devlet başkanı