Tarihte bugün ne oldu? 1 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Takvimlerde yılın ilk günü olarak yer alan 1 Ocak, tarihsel süreçte Türkiye'de ve dünyada yaşanan birçok önemli gelişmeyle öne çıkan bir tarih oldu. Siyaset, bilim, teknoloji, kültür ve toplum hayatına yön veren pek çok olay, 1 Ocak'ı sadece yeni bir başlangıç değil, aynı zamanda dikkat çekici bir dönüm noktası haline getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1929 – Türkiye'de Miladi Takvim resmen yürürlüğe girdi.

1934 – Türkiye'de soyadı kullanımı zorunlu hale geldi.

1959 – Küba Devrimi başarıya ulaştı; Fidel Castro iktidara geldi.

1960 – Kamerun, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.

1995 – Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) resmen faaliyete başladı.

2002 – Euro, Avrupa'da resmî para birimi olarak kullanılmaya başlandı.

2015 – Litvanya, Euro Bölgesi'ne katıldı.

DOĞUMLAR

1449 – Lorenzo de' Medici, Floransalı devlet adamı ve sanat hamisi

1919 – J. D. Salinger, Amerikalı yazar

1937 – Grace Hopper, Amerikalı bilgisayar bilimci

1946 – Cihan Ünal, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı

1979 – Broc Little, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu

ÖLÜMLER