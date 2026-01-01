Tarihte bugün ne oldu? 1 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
1 Ocak, sadece takvimlerin değiştiği bir gün olmanın ötesinde, geçmişten bugüne hem Türkiye'de hem de dünyada birçok önemli olaya ev sahipliği yapan dikkat çekici bir tarih olarak öne çıkıyor. Siyasi, kültürel ve toplumsal alanlarda yaşanan gelişmeler, 1 Ocak'ı farklı dönemlere damga vuran anlamlı bir eşik haline getiriyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 1 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Takvimlerde yılın ilk günü olarak yer alan 1 Ocak, tarihsel süreçte Türkiye'de ve dünyada yaşanan birçok önemli gelişmeyle öne çıkan bir tarih oldu. Siyaset, bilim, teknoloji, kültür ve toplum hayatına yön veren pek çok olay, 1 Ocak'ı sadece yeni bir başlangıç değil, aynı zamanda dikkat çekici bir dönüm noktası haline getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
OLAYLAR
- 1929 – Türkiye'de Miladi Takvim resmen yürürlüğe girdi.
- 1934 – Türkiye'de soyadı kullanımı zorunlu hale geldi.
- 1959 – Küba Devrimi başarıya ulaştı; Fidel Castro iktidara geldi.
- 1960 – Kamerun, Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
- 1995 – Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) resmen faaliyete başladı.
- 2002 – Euro, Avrupa'da resmî para birimi olarak kullanılmaya başlandı.
- 2015 – Litvanya, Euro Bölgesi'ne katıldı.
DOĞUMLAR
- 1449 – Lorenzo de' Medici, Floransalı devlet adamı ve sanat hamisi
- 1919 – J. D. Salinger, Amerikalı yazar
- 1937 – Grace Hopper, Amerikalı bilgisayar bilimci
- 1946 – Cihan Ünal, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı
- 1979 – Broc Little, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu
ÖLÜMLER
- 1515 – XII. Louis, Fransa Kralı
- 1894 – Heinrich Hertz, Alman fizikçi
- 1974 – Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nin kurucularından Besim Ömer Akalın, Türk hekim
- 2016 – Natalie Cole, Amerikalı şarkıcı
- 2020 – David Stern, NBA eski başkanı