Tarihte bugün ne oldu? 1 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

1 Aralık, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda öne çıkan olaylarla anılan günlerden biri oldu. Dünya genelinde gerçekleşen önemli gelişmeler, bu tarihi günü hafızalarda özel bir yere taşırken, 1 Aralık'a dair öne çıkan gelişmeler ve detaylar haberin devamında okuyucularla buluşuyor.

OLAYLAR

1640 – Portekiz, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1918 – İzlanda, Danimarka'dan bağımsız bir devlet hâline geldi.

1928 – Türkiye'de yeni Latin temelli harflerin kullanımı resmen başladı; yazı, tabela ve gazeteler bu harflerle yayımlanmaya başlandı.

1931 – Türk sinemasında bir ilke imza atıldı: İlk sesli Türk filmi İstanbul Sokaklarında gösterime girdi.

1955 – Rosa Parks, ABD'nin Alabama eyaletindeki Montgomery kentinde otobüste bir beyaz erkeğe yer vermeyi reddederek tutuklandı; bu olay, Amerikan sivil haklar hareketinin dönüm noktalarından biri oldu.

DOĞUMLAR

Bette Midler – Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

Altan Gördüm – Türk oyuncu

Akif Hamzaçebi – Türk siyasetçi

Zoë Kravitz – Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

ÖLÜMLER