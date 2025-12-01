Tarihte bugün ne oldu? 1 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
1 Aralık, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda öne çıkan olaylarla anılan günlerden biri oldu. Dünya genelinde gerçekleşen önemli gelişmeler, bu tarihi günü hafızalarda özel bir yere taşırken, 1 Aralık'a dair öne çıkan gelişmeler ve detaylar haberin devamında okuyucularla buluşuyor.
OLAYLAR
- 1640 – Portekiz, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
- 1918 – İzlanda, Danimarka'dan bağımsız bir devlet hâline geldi.
- 1928 – Türkiye'de yeni Latin temelli harflerin kullanımı resmen başladı; yazı, tabela ve gazeteler bu harflerle yayımlanmaya başlandı.
- 1931 – Türk sinemasında bir ilke imza atıldı: İlk sesli Türk filmi İstanbul Sokaklarında gösterime girdi.
- 1955 – Rosa Parks, ABD'nin Alabama eyaletindeki Montgomery kentinde otobüste bir beyaz erkeğe yer vermeyi reddederek tutuklandı; bu olay, Amerikan sivil haklar hareketinin dönüm noktalarından biri oldu.
DOĞUMLAR
- Bette Midler – Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
- Altan Gördüm – Türk oyuncu
- Akif Hamzaçebi – Türk siyasetçi
- Zoë Kravitz – Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
ÖLÜMLER
- I. Aleksandr – Rus Çarı
- Dario Moreno – İzmir doğumlu şarkıcı ve oyuncu
- James Baldwin – Amerikalı yazar ve eleştirmen
- David Ben-Gurion – İsrail'in ilk Başbakanı