Tarihte bugün ne oldu? 1 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

1 Aralık, tarih boyunca siyaset, kültür ve bilim dünyasında öne çıkan pek çok olayla anılan günlerden biri oldu. Hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan önemli gelişmeler, bu tarihi günü hafızalarda özel bir yere taşıdı. Peki, tarihte bugün ne oldu? 1 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

1 Aralık, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda öne çıkan olaylarla anılan günlerden biri oldu. Dünya genelinde gerçekleşen önemli gelişmeler, bu tarihi günü hafızalarda özel bir yere taşırken, 1 Aralık'a dair öne çıkan gelişmeler ve detaylar haberin devamında okuyucularla buluşuyor.

OLAYLAR

  • 1640 – Portekiz, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
  • 1918 – İzlanda, Danimarka'dan bağımsız bir devlet hâline geldi.
  • 1928 – Türkiye'de yeni Latin temelli harflerin kullanımı resmen başladı; yazı, tabela ve gazeteler bu harflerle yayımlanmaya başlandı.
  • 1931 – Türk sinemasında bir ilke imza atıldı: İlk sesli Türk filmi İstanbul Sokaklarında gösterime girdi.
  • 1955 – Rosa Parks, ABD'nin Alabama eyaletindeki Montgomery kentinde otobüste bir beyaz erkeğe yer vermeyi reddederek tutuklandı; bu olay, Amerikan sivil haklar hareketinin dönüm noktalarından biri oldu.

DOĞUMLAR

  • Bette Midler – Amerikalı şarkıcı ve oyuncu
  • Altan Gördüm – Türk oyuncu
  • Akif Hamzaçebi – Türk siyasetçi
  • Zoë Kravitz – Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

ÖLÜMLER

  • I. Aleksandr – Rus Çarı
  • Dario Moreno – İzmir doğumlu şarkıcı ve oyuncu
  • James Baldwin – Amerikalı yazar ve eleştirmen
  • David Ben-Gurion – İsrail'in ilk Başbakanı
