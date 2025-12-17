Umre ziyaretinden dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son dönemde sağlık durumuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Özcan, özellikle son dönemde yaşadığı fiziksel değişimin nedenini ve hastalığını kamuoyuyla paylaştı. Peki, Tanju Özcan hasta mı? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hastalığı ne, kanser mi? Detaylar...

TANJU ÖZCAN HASTA MI?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın son dönemde gözle görülür şekilde kilo kaybetmesi, halk arasında çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı. Özcan, bu durumla ilgili yaptığı açıklamada, "Tip 2 diyabet hastalığının etkisiyle gıda tüketimimizi azalttık. Bunun etkisiyle olsa gerek yaklaşık 20 kilo verdim. Sonra 3-4 kilo aldım. Tabii uzun süre beni görmeyenler bu kadar zayıfladığımı görünce, 'Kötü hastalığa mı yakalandı? Kanser mi?' gibi düşüncelere kapıldı. Kanser de bir hastalık ama şu anda ben kanser hastası değilim. Daha iki gün önce de kan testlerimi yaptırdım ama bu konuda bana dua eden de binlerce insan olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda benim çalışmamı engelleyecek, etkileyecek bir rahatsızlığım yok. Sadece daha dikkatli olmam gerekiyor, beslenme konusunda özellikle" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Başkan Özcan'ın ciddi bir rahatsızlığının olmadığını ve günlük görevlerini sürdürmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN'IN HASTALIĞI NE?

Tanju Özcan, sağlık sorunlarını daha ayrıntılı şekilde anlattı. Açıklamalarına göre iki kez pankreatit (pankreas iltihabı) geçirmiş ve bu rahatsızlık sonrasında Tip 2 diyabet teşhisi konmuş. Özcan durumu şu sözlerle açıkladı:

"Rahatsızlığımdan dolayı alkolü bırakmış ve namaz kılmaya başlamıştım. Bu şekilde devam etmeyi planlıyorum."

Tip 2 diyabetin etkisiyle gıda tüketimini azaltan Özcan, bu süreçte yaklaşık 20 kilo kaybetmiş. Ancak hastalık günlük işleyişini engellemediği için görevlerine ara vermesine gerek kalmadığını açıkladı.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, uzun yıllardır aktif siyaset hayatını sürdüren bir isim. Türk milliyetçisi, Atatürkçü ve sosyal demokrasiyi öne çıkaran bir siyasetçi olarak tanınan Özcan, vatandaşlarla olan yakın ilişkisi ve sosyal projeleriyle dikkat çekiyor.

Özcan, sağlık durumu ve yaşam tarzındaki değişiklikleri de şu sözlerle anlattı:

"Bu şekilde de devam etmeyi planlıyorum ama onun dışında siyasi görüşümde herhangi bir değişiklik olmayacak. Biz bugüne kadar yürüdüğümüz çizgide, Türk milliyetçisi, Atatürkçü ve sosyal demokrasiyi öne çıkartan bir siyasetçi olarak yolumuza devam edeceğiz. Yine doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz."

Özcan, bir haftalık umre ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarda kutsal topraklardan büyük etkilendiğini dile getirdi:

"Orada müthiş bir enerji var. Yaradanın gücünü görüyorsunuz. Oraya akın akın gelen insanlardan etkileniyorsunuz. Dünyanın dört bir yanında insanlar gelmiş. Kabe'nin enerjisi zaten çok farklı. Benim umduğumdan daha farklı geldi. Daha iyi geldi bana. O yüzden Allah herkese kutsal topraklara gitmeyi nasip etsin. Hem çalışma arkadaşlarımız hem de Bolu'muz için dualar ettik. İnşallah dualarımız kabul olur."

Ayrıca Özcan, Boluyuseviyorum (BOLSEV) Vakfı aracılığıyla vatandaşlara uygun fiyatlı hac ve umre hizmeti sunmak için çalışmalar başlattıklarını da ifade etti:

"Bunu da hayata geçirebilirsek güzel olur diye düşünüyorum."