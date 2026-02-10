Taner Çağlı, savcılık ifadesinde sosyal çevresindeki bir olayda sevgilisinden söz etti. İfadesine göre, Mehmet Akif Ersoy'un "şişe çevirme" oyununu sevgilisiyle oynamak istemesi üzerine sinirlendiğini belirtti. Peki, Taner Çağlı'nın sevgilisi kimdir? Taner Çağlı evli mi? Detaylar...

TANER ÇAĞLI İFADESİNDE NE DEDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, "uyuşturu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamasıyla hakimlik ifadesinde önemli itiraflarda bulundu. Çağlı, tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu ve tahliye edildi.

Taner Çağlı'nın savcılık ifadesinde en çok gündeme gelen iddiaları şöyle özetlenebilir:

Uyuşturucu partilerine dair isim ve adres beyanı: Çağlı, soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin ismini verdiğini ve uyuşturucu partilerinin düzenlendiği bazı adresleri savcılığa anlattığını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ifadeler: İfadesinde, gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında dikkat çeken iddialar yer aldı. Çağlı, Ersoy'un Göcek gibi yerlerde tekne ortamında ve farklı sosyal ortamlarda birlikte olduğunu söyledi.

Uyuşturucuyu İstanbul'dan getirdiği iddiası: Taner Çağlı, ifadesinde Mehmet Akif Ersoy'un "Ben istediğim yerden, hatta havalimanından uyuşturucu madde geçiririm, beni kimse arayamaz" şeklinde konuştuğunu öne sürdü.

Sosyal ortamlardaki davranışlara dair açıklama: Çağlı, Ersoy'un sosyal ortamlarda tanıdığı ya da gözüne kestirdiği kişilerle "şişe çevirme" gibi oyunlar oynadığını ve bu davranıştan rahatsız olduğunu ifade etti.

Taner Çağlı'nın bu ifadeleri soruşturma dosyasına girdi ve kamuoyunda geniş yer buldu.

TANER ÇAĞLI'NIN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Taner Çağlı'nın savcılık ifadesinde yer alan ayrıntılardan biri de "sevgilimle ilgili" ifadesiydi. İddialara göre Çağlı, sosyal çevresinde yaşanan bazı olaylarda sevgilisinin de gündeme geldiğini anlattı.

Savcılık ifadesinde geçtiği öne sürülen bölüm şöyle oldu:

"Akif bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oynar. Şişe çevirmece sırasında kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim."

Bu ifade, Çağlı'nın Mehmet Akif Ersoy ile sosyal ilişkilerindeki gözlemlerini anlatırken sevgilisinin de olaya dahil edildiğini göstermektedir. İfade metninde sevgilinin adı veya kimliği belirtilmemiştir; yalnızca bağlamda bu kişinin Taner Çağlı'nın yakın ilişkisi olduğu ifade edilmiştir.

TANER ÇAĞLI EVLİ Mİ?

Elimizdeki güvenilir haber kaynaklarında yer alan bilgiler doğrultusunda, Taner Çağlı'nın evli olup olmadığına dair herhangi bir resmi açıklama, mahkeme kaydı veya savcılık ifadesinde evlilik durumuna ilişkin bilgi yer almamaktadır.