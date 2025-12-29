Haberler

Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi?

Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tam Gaz filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tam Gaz konusu, özeti ve Tam Gaz oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tam Gaz filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Tam Gaz filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tam Gaz filmini izleyecek olanların merak ettiği Tam Gaz konusu nedir, Tam Gaz oyuncuları kimler ve Tam Gaz özeti gibi konuları inceliyoruz.

TAM GAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çocuksu görüntüsünün ardında olağanüstü bir sürüş yeteneği saklayan Baby (Ansel Elgort), büyük ve tehlikeli soygunların arkasındaki isim olan Doc (Kevin Spacey) için çalışan yetenekli bir kaçış şoförüdür. Suçluları olay yerinden kusursuz manevralarla uzaklaştıran Baby, bu alandaki ustalığını zamanla herkesin kabul etmesini sağlar.

Az konuşan, insanlarla arasına mesafe koyan ve neredeyse her an kulaklığını çıkarmayan Baby'nin hayatı, garson olarak çalışan Debora (Lily James) ile tanışmasıyla değişir. Debora'ya aşık olması, Baby'nin suç dolu geçmişini geride bırakıp temiz bir hayata başlama hayalini güçlendirir. Ancak bu hayali gerçekleştirmek, sandığından çok daha zor olacaktır.

TAM GAZ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Özgün adı Baby Driver olan Tam Gaz, Edgar Wright'ın hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlendiği, 2017 yapımı aksiyon, komedi ve suç türlerini harmanlayan dikkat çekici bir filmdir.

Filmin güçlü oyuncu kadrosunda şu isimler yer alır:

• Ansel Elgort

• Kevin Spacey

• Lily James

• Eiza González

• Jon Hamm

• Jamie Foxx

• Jon Bernthal

Dinamik karakterleri ve yüksek enerjili performanslarıyla oyuncu kadrosu, filmi benzerlerinden ayıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkar.

TAM GAZ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Tam Gaz filminin çekimleri büyük ölçüde ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta şehrinde gerçekleştirildi. Şehir, film boyunca kullanılan yüksek tempolu araba kovalamacalarına ve aksiyon sahnelerine ev sahipliği yaptı.

Filmin çekimleri 2016 yılında tamamlandı. Tam Gaz, ilk olarak 19 Temmuz 2017 tarihinde Fransa'da vizyona girerek dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Edgar Wright'ın müzikle senkronize aksiyon sahneleri, filmi sinema dünyasında özel bir yere taşıdı.

Osman DEMİR
500

