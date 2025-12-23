Talisca, Jhon Duran, Nene, Nesyri, Archie Brown, Edson Alvarez, Fred, Semedo Fenerbahçe Beşiktaş maçında neden yok, sakat mı cezalı mı, yedek mi ZTK?

Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı yeniden sahne alıyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş, C Grubu'nun açılış maçında Chobani Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ve siyah-beyazlı taraftarların gündeminde ise bazı yıldız oyuncular var. Talisca, Jhon Duran, Nene, En-Nesyri, Archie Brown, Edson Alvarez, Fred ve Semedo'nun neden maç kadrosunda bulunmadığı; sakatlık mı, kart cezası mı yoksa yedek kararı mı olduğu soruları öne çıkıyor.

FENERBAHÇE FORMDA GELİYOR

Türkiye Kupası'nı bugüne kadar 7 kez kazanan Fenerbahçe, bu sezon turnuvaya grup aşamasından dahil oldu. Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı yenilgi yüzü görmeden tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 16 resmi karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. İki takım arasında bu sezon oynanan lig maçında Fenerbahçe, deplasmanda 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

BEŞİKTAŞ KUPADA İDDİALI

Türkiye Kupası'nı 11 kez müzesine götüren Beşiktaş, organizasyon tarihinin en başarılı ikinci takımı konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip de turnuvaya grup aşamasından katılırken, derbiyi kazanarak kupaya galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Beşiktaş, son 6 maçlık periyotta yenilgi yaşamadı. Fenerbahçe'ye ligde 3-2 kaybettikten sonra oynanan bu süreçte siyah-beyazlılar 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

EZELİ REKABETTE 362. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Türk futbol tarihinde bugüne kadar 362 kez karşı karşıya geldi. 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan ve 100 yılı aşan rekabette sarı-lacivertliler, galibiyet ve gol sayısında önde yer alıyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 129 kez kazandı. 97 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 502 gol atarken, Beşiktaş 461 golle karşılık verdi.

TÜRKİYE KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takımın Türkiye Kupası'ndaki karşılaşmalarında Beşiktaş'ın belirgin bir üstünlüğü bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne dek oynanan 22 maçta Beşiktaş 11 galibiyet elde ederken, Fenerbahçe 2'si hükmen olmak üzere 5 kez kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 32 gol kaydederken, Fenerbahçe 26 golle karşılık verdi.

HÜCUM HATLARINDA KRİTİK EKSİKLER

Derbi öncesinde her iki takımda da hücum hattındaki önemli eksikler dikkat çekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 54 gol atan Fenerbahçe'de gollerin yüzde 53,7'sini kaydeden Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Dorgeles Nene çeşitli nedenlerle kadroda yer alamayacak. Sarı-lacivertlilerde gol sorumluluğunun Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'na düşmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta ise 40 golün yüzde 27,5'ine imza atan El Bilal Toure, Cengiz Ünder ve Jota Silva derbide forma giyemeyecek. Siyah-beyazlıların hücumdaki en büyük kozu, bu sezon 12 gole ulaşan Tammy Abraham olacak.

FENERBAHÇE'DE 8 OYUNCU YOK

Fenerbahçe'de derbi öncesi eksik listesi oldukça kabarık. Kart cezalısı Fred'in yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlıkları süren Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo da derbide forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 FUTBOLCU DERBİDE YOK

Beşiktaş'ta ise 5 futbolcu Fenerbahçe karşısında görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder kadroda yer almazken, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkelerinin formasını giyen Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure de derbide sahaya çıkamayacak.

DERBİNİN HAKEMİ VE SAATİ

Chobani Stadı'nda oynanacak dev derbiyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki kritik mücadele bu akşam saat 20.30'da başlayacak.