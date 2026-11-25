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Talisca Amedspor'a mı geliyor sorusu, iddianın ardından futbolseverlerin gündemine oturdu. Öne sürülen bilgilere göre Amedspor, Al-Jazira'daki geleceği belirsizleşen Anderson Talisca için ocak ayında resmi girişimlere başlayacak. Brezilyalı oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı, istediği maaşın karşılanması halinde transferin gerçekleşebileceği belirtildi. Ancak taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

AMEDSPOR'DAN TALISCA HAMLESİ

İddiaya göre Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Diyarbakır ekibinin, Al-Jazira'daki geleceği tartışılan Talisca için ara transfer döneminde düğmeye basacağı ileri sürüldü.