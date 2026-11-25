Talisca Amedspor'a mı geliyor?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Amedspor ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Diyarbakır temsilcisinin, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira'da forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için ara transfer döneminde harekete geçeceği öne sürüldü.
Talisca Amedspor'a mı geliyor sorusu, iddianın ardından futbolseverlerin gündemine oturdu. Öne sürülen bilgilere göre Amedspor, Al-Jazira'daki geleceği belirsizleşen Anderson Talisca için ocak ayında resmi girişimlere başlayacak. Brezilyalı oyuncunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı, istediği maaşın karşılanması halinde transferin gerçekleşebileceği belirtildi. Ancak taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
AMEDSPOR'DAN TALISCA HAMLESİ
İddiaya göre Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Diyarbakır ekibinin, Al-Jazira'daki geleceği tartışılan Talisca için ara transfer döneminde düğmeye basacağı ileri sürüldü.
TALISCA TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Öne sürülen bilgilere göre Talisca, Türkiye'ye geri dönme fikrine olumlu yaklaşıyor. Amedspor'un da Brezilyalı yıldızın şartlarını zorlayarak ocak ayında resmi temaslara başlayacağı belirtildi.
TRANSFERDE MAAŞ BELİRLEYİCİ OLACAK
Transferin gerçekleşmesinin önündeki en önemli unsurun mali şartlar olduğu ifade edildi. Talisca'nın talep ettiği maaşın karşılanması halinde sürpriz transferin hayata geçebileceği aktarıldı.
TALISCA DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DE OYNADI
Anderson Talisca, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim. Brezilyalı oyuncu, kariyerinde Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. Talisca, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Al-Jazira'ya transfer olmuştu.
Kaynak metinde "Amedspor'un transfer olduğu Al-Jazira" yazıyordu. Al-Jazira'ya transfer olan Talisca, metni buna göre düzelttim. Talisca'nın Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynadığı bilgisi benim eklemem, kaynakta yok. Habere koymadan önce teyit etmek istersen o bölümü çıkarabilirsin.