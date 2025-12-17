Talavera - Real Madrid maç kadrosu! Arda Güler oynayacak mı?
Talavera - Real Madrid maç kadrosu! Real Madrid bu akşam deplasmanda İspanya Kral Kupası maçı için Talavera deplasmanına çıkacak. İşte Talavera - Real Madrid maç kadrosu ve detaylar...
Talavera - Real Madrid maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Karşılaşma öncesi Real Madrid'in maç kadrosu açıklandı.
TALAVERA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU
Talavera deplasmanına çıkacak olan Real Madrid'de maç kadrosu şöyle:
Lunin, Fran Gonzalez, Javi Navarro, Fran Garcia, Carreras, Joan Martinez, Valdepenas, Huijsen, D. Jimenez, Bellingham, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Thiago, Mbappe, Rodrygo, Vinicius Junior, Gonzalo, Endrick, Mastantuono.
Maçın ilk 11'leri henüz açıklanmadı.
TALAVERA - REAL MADRİD SAAT KAÇTA?
Talavera - Real Madrid maçı saat 23.00'te başlayacak. Maçın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.