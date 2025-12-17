Talavera CF - Real Madrid maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Talavera CF Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Talavera CF - Real Madrid kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Talavera CF - Real Madrid canlı maç anlatımı ve Talavera CF - Real Madrid kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

TALAVERA CF - REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Kayserispor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

TALAVERA REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Talavera Real Madrid maçının Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor. Mücadele yabancı kanallardan izlenebilecek.

TALAVERA REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Talavera Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.