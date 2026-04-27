Haberler

Taksim metro kapalı mı? M2 Taksim metro neden kapatıldı?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’un en hareketli ve en yoğun noktalarından biri olan Taksim’de yaşanan son gelişme, şehir içi ulaşımı doğrudan etkileyen önemli bir gündem maddesi haline geldi. Peki, Taksim metro kapalı mı? M2 Taksim metro neden kapatıldı? Taksim metro durağı ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde.

İstanbul’un en yoğun ve en kritik ulaşım merkezlerinden biri olan Taksim’de yaşanan son gelişme, şehir içi ulaşımı doğrudan etkileyen önemli bir karar olarak gündeme oturdu. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun şekilde kullanılan metro ve füniküler hatlarında yapılan değişiklikler, kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. “ Taksim metro kapalı mı?” ve “ Taksim istasyonu ne zaman açılacak?” soruları, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İstanbul Valiliği tarafından alınan resmi karar sonrası, bölgedeki ulaşım düzeni geçici olarak yeniden şekillendirildi.

TAKSİM METRO KAPALI MI?

Evet, Taksim metro istasyonu alınan karar doğrultusunda geçici olarak kapatıldı. İstanbul Valiliği’nin güvenlik ve kamu düzenine yönelik aldığı önlemler kapsamında, şehrin en yoğun noktalarından biri olan Taksim’de metro hizmetine ara verildi. Bu gelişme, özellikle M2 Yenikapı – Hacıosman Metro Hattı’nı kullanan yolcuları doğrudan etkiledi.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, metro seferleri tamamen durdurulmuş değil. Ancak trenler Taksim istasyonunda durmadan seferine devam ediyor. Bu durum, hattın genel işleyişinin korunmasını sağlarken, Taksim’i aktif bir durak olarak kullanan yolcular için önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Günlük ulaşım alışkanlıklarının bu doğrultuda yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

M2 TAKSİM METRO NEDEN KAPATILDI?

Taksim metro istasyonunun kapatılmasının arkasında İstanbul Valiliği’nin aldığı resmi karar bulunuyor. Yetkili kurumlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, şehir genelinde güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla bazı kritik ulaşım noktalarında kısıtlamaya gidildiği açıklandı. Bu kapsamda Taksim istasyonu da geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.

TAKSİM İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Taksim metro istasyonunun yeniden hizmete açılacağı tarihe ilişkin resmi makamlardan kesin bir açıklama yapılmış değil. Sürecin, İstanbul Valiliği’nin yapacağı yeni değerlendirmelere ve sahadaki güvenlik koşullarına bağlı olarak ilerleyeceği ifade ediliyor. Bu nedenle istasyonun açılış tarihi konusunda şu an için net bir takvim bulunmuyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

