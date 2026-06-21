Taksim metro istasyonu kapalı mı, ne zaman açılacak? Taksim metrosu neden kapalı?

Taksim Metro İstasyonu neden kapalı sorusu son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul’un merkezi noktalarından biri olan Taksim’de yaşanan kapalı olma durumu, güvenlik, teknik çalışma ya da idari kararlar gibi nedenlerle gündeme gelirken, açılış tarihi de vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

TAKSİM METRO İSTASYONU KAPALI MI?

Taksim Metro İstasyonu, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda geçici olarak hizmete kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar yolcu kullanımına kapalı olacak.

KARAR NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLADI?

Alınan karara göre kapatma işlemi 21 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla başladı. Bu saatten itibaren Taksim istasyonu giriş ve çıkışları kapatılarak yolcu erişimine izin verilmedi.

TAKSİM METROSU NEDEN KAPATILDI?

Taksim metro istasyonunun kapatılma kararı güvenlik ve idari düzenlemeler kapsamında alındı. Yetkililer, hattın genel işletiminde herhangi bir sorun olmadığını, yalnızca Taksim durağında yolcu iniş-binişinin durdurulduğunu açıkladı.

METRO SEFERLERİ DEVAM EDİYOR MU?

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler normal şekilde devam ediyor. Ancak trenler Taksim İstasyonu’nda durmadan güzergâhına devam ediyor ve yolcular bu istasyonda inip binemiyor.

ŞİŞHANE İSTASYONUNDA SON DURUM

Alınan karar kapsamında Şişhane İstasyonu’nun Kasımpaşa çıkışı dışında kalan tüm giriş ve çıkışları da kapatıldı. Yolcuların sadece belirlenen çıkış noktasını kullanabileceği bildirildi.

TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Taksim Metro İstasyonu için yeniden açılış tarihi henüz açıklanmadı. Yetkililer, istasyonun “ikinci bir duyuruya kadar kapalı” kalacağını belirterek, yeni bilgilendirme yapılana kadar mevcut uygulamanın devam edeceğini duyurdu.