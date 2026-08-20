T1 tramvay Fındıklı SON DAKİKA! İstanbul T1 Kabataş-Bağcılar tramvay raylardan mı çıktı, seferler neden durdu?

İstanbul T1 Kabataş- Bağcılar tramvay raylardan mı çıktı, seferler neden durdu? İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay, Fındıklı istasyonunda raydan çıktı. Beyoğlu-Fındıklı'da meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk bilgilere göre tramvaydaki yolcular tahliye edildi.

İSTANBUL T1 KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY RAYLARDAN MI ÇIKTI?

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar hattında sefer yapan tramvay, Fındıklı istasyonunda raydan çıktı. Olay Beyoğlu-Fındıklı bölgesinde meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaşanan olayın ardından tramvayda bulunan yolcuların tahliye edildiği belirtildi. Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edilmesiyle birlikte olay yerinde çalışma başlatıldı.

T1 Kabataş-Bağcılar hattı, İstanbul'un önemli tramvay güzergâhlarından biri olarak hizmet veriyor. Metro İstanbul'un resmi dokümanlarında hattın Bağcılar- Kabataş arasında işletildiği ve Fındıklı güzergâhından geçtiği belirtiliyor.

FINDIKLI İSTASYONUNDA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI

T1 Kabataş-Bağcılar seferini gerçekleştiren tramvayın Fındıklı istasyonunda raydan çıkmasının ardından olay yerine ekipler sevk edildi. İlk aktarılan bilgilere göre yolcular tramvaydan tahliye edildi.

Olayın ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, tramvayın raydan çıkmasıyla ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Mevcut bilgilere göre olayın Fındıklı istasyonunda meydana geldiği ve müdahale için çok sayıda ekibin bölgeye gönderildiği bildirildi.

OLAY YERİNE İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Raydan çıkma ihbarının ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Fındıklı istasyonundaki müdahalesi sürerken tramvaydaki yolcuların tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Şu an için olayın nedenine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Raydan çıkmanın sebebine dair ayrıntılar ve T1 hattındaki seferlerin durumuna ilişkin yeni bilgiler geldikçe gelişmeler netleşecek.