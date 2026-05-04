Survivor 2026’nın 3 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen bölümünde hem eleme süreci hem de iletişim ödülü oyunu izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Yarışmanın bu kritik bölümünde yarışmacılar, hem duygusal hem de fiziksel açıdan zorlu anlar yaşadı. Peki, Survivor'da kim elendi? Dün akşam (3 Mayıs) Survivor'da kim gitti, aile oyunu iletişim ödülünü hangi takım kazandı? Detaylar...

DÜN AKŞAM (3 MAYIS) SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor’da bu hafta eleme potasında Barış ve Osman Can düello etabında karşı karşıya geldi. İkili arasında oynanan mücadele sonrasında süreç halk oylamasına taşındı. Oylama sonucu Acun Ilıcalı tarafından canlı yayında açıklandı ve bu hafta Survivor 2026’ya veda eden isim Osman Can oldu.

SURVIVOR AİLE OYUNU İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Aynı bölümde sezonun en önemli oyunlarından biri olan aile oyunu iletişim ödülü mücadelesi de gerçekleştirildi. İki aşamalı olarak oynanan parkurda yarışmacılar, aileleriyle görüşebilmek için büyük bir rekabet içine girdi.

Heyecanla takip edilen iletişim ödülü oyununun final etabında üstünlük sağlayan taraf ünlüler takımı oldu. Bu sonuçla birlikte ünlüler takımı, aileleriyle yüz yüze görüşme hakkı elde ederek sezonun en büyük iletişim ödüllerinden birinin sahibi oldu.

Survivor 2026’nın bu bölümü, hem eleme heyecanı hem de iletişim ödülü mücadelesiyle sezonun en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.