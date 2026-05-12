Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros kimdir? Stavros Floros kaç yaşında, nereli?

Survivor Yunanistan’da yaşanan kaza sonrası adı yeniden gündeme gelen Stavros Floros, izleyiciler tarafından yakından takip edilen isimler arasında yer aldı. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Floros hakkında “Kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları merak konusu olurken, hem kariyeri hem de hayatına dair detaylar araştırılıyor. Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan olayın ardından gözler bir kez daha yarışmacının geçmişine çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SURVIVOR YUNANİSTAN YARIŞMACISI STAVROS FLOROS KİMDİR?

Stavros Floros, Yunanistan’da yayınlanan Survivor Yunanistan yarışmasında yer alan dikkat çeken yarışmacılardan biridir. Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen programda mücadele eden Floros, yarışmadaki performansıyla izleyicilerin ilgisini çeken isimler arasında yer alıyordu.

STAVROS FLOROS KAZA MI GEÇİRDİ?

Evet. Edinilen bilgilere göre Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde yarışma çekimleri dışında bulunduğu sırada ciddi bir kaza geçirdi. Turistik bir sürat teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandığı ve olay sonrası hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yapım ekibi tarafından yapılan açıklamada, sağlık durumunun ciddi ancak stabil olduğu ifade edildi.

OLAY NEDİR?

Olay, Floros’un yarışma dışı bir zamanda zıpkınla balık avladığı sırada meydana geldi. Bu esnada bölgeden geçen bir turistik teknenin yarışmacıya çarptığı, kazanın ardından acil müdahale yapılarak hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Yaşanan gelişme sonrası yapım şirketi, Survivor Yunanistan programının yayınını süresiz olarak askıya aldı ve olayla ilgili liman makamları tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.