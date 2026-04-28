Survivor 2026’da yaşanan gelişmeler sonrası diskalifiye edilen Seren Ay Çetin, bu kez özel hayatına dair ortaya çıkan bir açıklamayla yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada en çok merak edilen konu ise “Survivor Serenay eski bakan Hikmet Çetin’in neyi oluyor?” sorusu oldu.

Survivor 2026 sezonunda yarışmacılar arasında yaşanan gerginlikler sık sık gündeme gelirken, Seren Ay Çetin’in rakipleriyle yaşadığı tartışmalar dikkat çekti. Son olayda Lina isimli yarışmacıya yönelik fiziki müdahale ve küfürlü ifadeler kullanılması üzerine Acun Ilıcalı’nın açıkladığı acil durum konseyi kararıyla yarışmadan diskalifiye edildi.

FİZİKİ MÜDAHALE SONRASI DİSKALİFİYE EDİLDİ

Yarışma sürecinde yaşanan bu olay, yapım ekibinin hızlı bir şekilde karar almasına neden oldu. Konseyde alınan karar doğrultusunda Seren Ay Çetin’in Survivor 2026 macerası sona erdi ve diskalifiye edildiği resmi olarak duyuruldu.

ESKİ AÇIKLAMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Diskalifiye kararının ardından sosyal medyada Seren Ay Çetin’in geçmişte katıldığı bir televizyon programındaki sözleri yeniden paylaşılmaya başlandı. Bu açıklamalar, özellikle aile bağlarına dair ifadeleri nedeniyle dikkat çekti.

HİKMET ÇETİN BENİM AMCAM

Seren Ay Çetin’in söz konusu programda yaptığı açıklamada CHP eski Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin hakkında “Benim amcam aradı, eski Dışişleri Bakanı benim amcam… O aradı tebrik etti Hikmet Çetin, yanıma gel dedi” ifadelerini kullandığı yeniden gündeme geldi. Bu açıklama sonrası “Survivor Serenay eski bakan Hikmet Çetin’in neyi oluyor?” sorusu sosyal medyada en çok araştırılan konulardan biri haline geldi.