Survivor Sercan - Beyza Olayı nedir, Beyza'nın sevgilisi kim?

Survivor’da gündem olan “Sercan - Beyza olayı nedir?” sorusu, izleyiciler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Yarışma içinde yaşanan iddialar ve tartışmalar sosyal medyada büyük ses getirirken, Sercan ve Beyza arasında yaşanan olayın detayları merak ediliyor. Konuya dair açıklamalar ve gelişmeler, Survivor takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

SURVIVOR’DA ADA DEĞİŞTİRME OLAYI YARIŞMAYA DAMGA VURDU

Survivor’da yaşanan ada değiştirme olayı, yarışmanın gündemine adeta bomba gibi düştü. Yarışmacı Beyza Gemici’nin, Sercan Yıldırım ile görüşmek amacıyla yüzerek karşı takıma ait kamp alanına gittiği iddiası büyük şaşkınlık yarattı. Olayın ortaya çıkmasının ardından konseyde konu gündeme gelirken, Acun Ilıcalı’nın sert tepkisi dikkat çekti.

ACUN ILICALI’DAN BEYZA GEMİCİ’YE SERT TEPKİ

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, yaşanan durumla ilgili olarak Beyza Gemici’ye sert sözlerle yüklendi. Ilıcalı, “Seni ağaç altında Sercan ile buluyoruz. Bir de benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun” ifadelerini kullanarak yarışmacıya tepki gösterdi. Bu çıkış, konseyde tansiyonun yükselmesine neden oldu.

OLAY GÜNÜ SEVGİLİSİNİN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Yaşananların ardından sosyal medyada ortaya çıkan detaylar da gündem oldu. Beyza Gemici’nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen ismin, aynı gün yaptığı paylaşımda ikilinin birlikte yer aldığı bir fotoğrafı yayınladığı görüldü. Paylaşımda yer alan “İyi ki doğdun aşk” notu ise kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

SEVGİLİSİ ARKA SOKAKLAR’IN TUNÇ’U ÇIKTI

Beyza Gemici’nin sevgilisinin oyuncu Kerimhan Duman olduğu ortaya çıktı. Duman, uzun yıllar ekranlarda yer alan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı “Tunç Güner” karakteriyle tanınıyor. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde geniş bir kitleye ulaşan Duman, dizideki performansıyla hafızalarda yer edinmişti.

Öte yandan “Tokmak kafa” lakabıyla da bilinen karakter, dizinin unutulmaz isimleri arasında gösteriliyor. Hukuk Fakültesi mezunu olduğu öğrenilen Kerimhan Duman’ın oyunculuk kariyerinin ardından eğitim hayatına da devam ettiği biliniyor.