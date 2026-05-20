Haberler

Survivor Sercan - Beyza Olayı nedir, Beyza'nın sevgilisi kim?

Survivor Sercan - Beyza Olayı nedir, Beyza'nın sevgilisi kim?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

“Survivor Sercan - Beyza olayı nedir?” sorusu, son günlerde yarışma takipçilerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Survivor adasında yaşandığı iddia edilen gelişmeler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Sercan ve Beyza arasında ne olduğu merak konusu haline geldi. Olayla ilgili detaylar gündem olurken, izleyiciler yaşananların perde arkasını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

Survivor’da gündem olan “Sercan - Beyza olayı nedir?” sorusu, izleyiciler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Yarışma içinde yaşanan iddialar ve tartışmalar sosyal medyada büyük ses getirirken, Sercan ve Beyza arasında yaşanan olayın detayları merak ediliyor. Konuya dair açıklamalar ve gelişmeler, Survivor takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

SURVIVOR’DA ADA DEĞİŞTİRME OLAYI YARIŞMAYA DAMGA VURDU

Survivor’da yaşanan ada değiştirme olayı, yarışmanın gündemine adeta bomba gibi düştü. Yarışmacı Beyza Gemici’nin, Sercan Yıldırım ile görüşmek amacıyla yüzerek karşı takıma ait kamp alanına gittiği iddiası büyük şaşkınlık yarattı. Olayın ortaya çıkmasının ardından konseyde konu gündeme gelirken, Acun Ilıcalı’nın sert tepkisi dikkat çekti.

ACUN ILICALI’DAN BEYZA GEMİCİ’YE SERT TEPKİ

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, yaşanan durumla ilgili olarak Beyza Gemici’ye sert sözlerle yüklendi. Ilıcalı, “Seni ağaç altında Sercan ile buluyoruz. Bir de benim gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun” ifadelerini kullanarak yarışmacıya tepki gösterdi. Bu çıkış, konseyde tansiyonun yükselmesine neden oldu.

OLAY GÜNÜ SEVGİLİSİNİN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Yaşananların ardından sosyal medyada ortaya çıkan detaylar da gündem oldu. Beyza Gemici’nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen ismin, aynı gün yaptığı paylaşımda ikilinin birlikte yer aldığı bir fotoğrafı yayınladığı görüldü. Paylaşımda yer alan “İyi ki doğdun aşk” notu ise kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

SEVGİLİSİ ARKA SOKAKLAR’IN TUNÇ’U ÇIKTI

Beyza Gemici’nin sevgilisinin oyuncu Kerimhan Duman olduğu ortaya çıktı. Duman, uzun yıllar ekranlarda yer alan Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı “Tunç Güner” karakteriyle tanınıyor. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde geniş bir kitleye ulaşan Duman, dizideki performansıyla hafızalarda yer edinmişti.

Öte yandan “Tokmak kafa” lakabıyla da bilinen karakter, dizinin unutulmaz isimleri arasında gösteriliyor. Hukuk Fakültesi mezunu olduğu öğrenilen Kerimhan Duman’ın oyunculuk kariyerinin ardından eğitim hayatına da devam ettiği biliniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

Trump'tan, Netanyahu'nun karizmasını yerle bir edecek çıkış
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti

AK Parti grubuna damga vuran an: Erdoğan fark edip elini çekti
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Önüne ne kattıysa yuttu, onlarca mahalle ve köy boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

Okan Buruk'a dev talip! Avrupa'da yeni bir tarih yazabilir

Ziraat Türkiye Kupası finalini Halil Umut Meler yönetecek

Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu
MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü

MHP, o belediye başkanının kalemini kırdı!

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

AK Parti'ye gelin oluyor
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Esnaf kepenk kapattı, tahliyeler başladı
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak