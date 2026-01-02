Survivor Ramazan kimdir? Ramazan Sarı nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi?

Survivor 2026 için geri sayım sürerken, yarışmanın Gönüllüler takımı yavaş yavaş netleşmeye başladı. Açıklanan kadroda yer alan isimlerden biri de Ramazan Sarı oldu. Profesyonel spor geçmişi, disiplinli yaşam tarzı ve yarışma öncesi yaptığı iddialı açıklamalarla öne çıkan Sarı, daha yarışma başlamadan merak konusu haline geldi. Peki, Survivor Ramazan kimdir? Ramazan Sarı nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ramazan Sarı evli mi? Detaylar...

SURVIVOR RAMAZAN KİMDİR?

Survivor 2026 Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Ramazan Sarı, sporla iç içe büyüyen ve bu alanda profesyonel bir geçmişe sahip bir yarışmacıdır. Küçük yaşlardan itibaren fiziksel dayanıklılık, disiplin ve mücadele gerektiren branşlara ilgi duyan Sarı, özellikle bireysel performans gerektiren alanlarda kendini geliştirmiştir.

Survivor öncesinde Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabında paylaşılan bir hikâyede konuşan Ramazan Sarı, yarışmaya katılım sürecine dair şu ifadeleri kullanmıştır:

"Çok emek verdik. Hak ettiğimi düşünüyorum. Allah nasip etti. İnşallah şimdi orada Ramazan Sarı'yı gösterme zamanı."

Bu açıklama, Sarı'nın Survivor 2026'ya yalnızca bir yarışmacı olarak değil, iddiası ve hedefleri olan bir sporcu olarak geldiğini ortaya koymaktadır.

RAMAZAN SARI NERELİ?

Ramazan Sarı, aslen Adanalıdır.

RAMAZAN SARI KAÇ YAŞINDA?

1997 doğumlu olan Ramazan Sarı, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

RAMAZAN SARI NE İŞ YAPIYOR?

Ramazan Sarı, Karma Dövüş Sanatları (MMA) ile ilgilenmektedir. Profesyonel spor geçmişi bulunan Sarı, bu branş sayesinde hem fiziksel hem de mental dayanıklılığını geliştirmiştir. Karma Dövüş Sanatları; kondisyon, refleks, strateji ve stres yönetimi gibi unsurları bir arada gerektirdiğinden, Survivor gibi zorlu bir yarışma formatı için önemli bir altyapı sunmaktadır.

RAMAZAN SARI EVLİ Mİ?

Ramazan Sarı'nın özel hayatına ilişkin, evli olup olmadığına dair kamuoyuna yansımış veya doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

SURVIVOR 2026 GÖNÜLLÜLER ERKEK KADROSU

Survivor 2026 Gönüllüler takımında yer alan erkek yarışmacılar şu şekilde açıklanmıştır:

Engincan Tura

Eren Semerci

Erkan Bilben

Onur Alp Çam

Ramazan Sarı

Bu kadro içerisinde Ramazan Sarı, profesyonel spor geçmişiyle fiziksel güç ve dayanıklılık açısından dikkat çeken isimlerden biri olarak değerlendirilmektedir.