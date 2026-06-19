Survivor Ramazan evli mi, Survivor Ramazan eşi Yasemin Sarı kimdir?

Survivor yarışmacılarından Ramazan Kalyoncu hakkında en çok merak edilen konuların başında evlilik durumu geliyor. “Survivor Ramazan evli mi ve eşi kim?” sorusu sosyal medyada sıkça gündeme gelirken, yarışmacının özel hayatına dair bilgiler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

RAMAZAN SARI EVLİ Mİ?

Ramazan Sarı, Survivor performansı ve spor geçmişiyle tanınan isimler arasında yer alırken özel hayatı da merak konusu olmaya devam ediyor. Yarışmacının evlilik durumu hakkında araştırma yapan izleyiciler, Ramazan Sarı’nın evli olup olmadığını sıkça sorguluyor.

RAMAZAN SARI’NIN EŞİ KİM?

Edinilen bilgilere göre Ramazan Sarı’nın eşi olarak bilinen isim Yasemin Sarıdır. Çiftin ilişkisini uzun süredir gözlerden uzak şekilde sürdürdüğü ve özel hayatlarını medya gündeminden uzak tutmayı tercih ettiği ifade ediliyor.

RAMAZAN SARI NE ZAMAN EVLENDİ?

Ramazan Sarı ile Yasemin Sarı’nın 2025 yılında evlendiği bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Çiftin evlilik sürecini daha çok sade ve gizlilik içinde yaşadığı, sosyal medya ve magazin gündeminde ise sınırlı şekilde yer aldığı görülüyor.

RAMAZAN SARI ÖZEL HAYATINI GÖZDEN UZAK YAŞIYOR

Survivor’daki mücadelesiyle tanınan Ramazan Sarı, özel yaşamını genellikle kamuoyundan uzak tutmayı tercih ediyor. Eşi Yasemin Sarı ile birlikte daha sakin bir yaşam süren yarışmacının, özel hayatına dair detayları paylaşmaktan kaçındığı biliniyor.