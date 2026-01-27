Survivor ödülü hangi takım kazandı, ceza ne? 27 Ocak Salı Survivor ödül oyunu kim kazandı?

Survivor 2026'da rekabet dozu her bölümde biraz daha artıyor. 27 Ocak Salı günü yayınlanan son bölümde kırmızı, mavi ve sarı takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan oyunda kazanan ekip önemli bir avantaj elde ederken, kaybeden takım ise ceza ile yüzleşti. Ekran başındaki izleyiciler, ödülün hangi takıma gittiğini ve cezanın kime uygulandığını öğrenmek için arayışa geçti.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da heyecanın giderek arttığı son bölümde, ödül oyunu izleyicileri ekran başına kilitledi. Zorlu parkurda Ünlüler, Gönüllüler ve Sarı Takım kıyasıya mücadele ederken, ödülü kazanan takım büyük merak konusu oldu. Ödül oyununu kazanan takım açıklandığında detaylar haberimize eklenecektir.

SURVİVOR'DA YENİ YARIŞMACILAR ADAYA GİRDİ

Survivor'da dengeleri değiştiren yeni gelişme ise adaya dahil olan yarışmacılar oldu. Daha önce Survivor'da yarışmış ve performanslarıyla dikkat çekmiş isimler yeniden parkura çıktı.

Sercan, Osmancan, Barış, Doğuş, Nagihan, Nefise, Tuğçe Melis ve Büşra, Sarı Takım olarak Survivor kadrosuna dahil edildi. Yeni takımın gelişi, oyun stratejileri ve ada dengeleri üzerinde büyük etki yarattı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da son eleme gecesinde adaya veda eden isim Erkan oldu. Eleme sonrası takımlar arasındaki rekabet daha da sertleşirken, yeni haftada yaşanacak dokunulmazlık ve ödül oyunları şimdiden merakla bekleniyor.