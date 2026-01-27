Haberler

Survivor ödülü hangi takım kazandı, ceza ne? 27 Ocak Salı Survivor ödül oyunu kim kazandı?

Survivor ödülü hangi takım kazandı, ceza ne? 27 Ocak Salı Survivor ödül oyunu kim kazandı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

27 Ocak 2026 Salı akşamı ekrana gelen Survivor'da ödül oyunu izleyenlere adeta soluksuz bir mücadele sundu. Yeni yarışmacıların da dahil olmasıyla birlikte Ünlüler, Gönüllüler ve Sarı takım arasında geçen çekişme tempoyu iyice yükseltti. Zorlu parkurun ardından hangi takımın ödülü kazandığı büyük merak konusu olurken, ödül–ceza oyunu sırasında yaşananlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Survivor 2026'da rekabet dozu her bölümde biraz daha artıyor. 27 Ocak Salı günü yayınlanan son bölümde kırmızı, mavi ve sarı takımlar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan oyunda kazanan ekip önemli bir avantaj elde ederken, kaybeden takım ise ceza ile yüzleşti. Ekran başındaki izleyiciler, ödülün hangi takıma gittiğini ve cezanın kime uygulandığını öğrenmek için arayışa geçti.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da heyecanın giderek arttığı son bölümde, ödül oyunu izleyicileri ekran başına kilitledi. Zorlu parkurda Ünlüler, Gönüllüler ve Sarı Takım kıyasıya mücadele ederken, ödülü kazanan takım büyük merak konusu oldu. Ödül oyununu kazanan takım açıklandığında detaylar haberimize eklenecektir.

Survivor ödülü hangi takım kazandı, ceza ne? 27 Ocak Salı Survivor ödül oyunu kim kazandı?

SURVİVOR'DA YENİ YARIŞMACILAR ADAYA GİRDİ

Survivor'da dengeleri değiştiren yeni gelişme ise adaya dahil olan yarışmacılar oldu. Daha önce Survivor'da yarışmış ve performanslarıyla dikkat çekmiş isimler yeniden parkura çıktı.

Sercan, Osmancan, Barış, Doğuş, Nagihan, Nefise, Tuğçe Melis ve Büşra, Sarı Takım olarak Survivor kadrosuna dahil edildi. Yeni takımın gelişi, oyun stratejileri ve ada dengeleri üzerinde büyük etki yarattı.

Survivor ödülü hangi takım kazandı, ceza ne? 27 Ocak Salı Survivor ödül oyunu kim kazandı?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da son eleme gecesinde adaya veda eden isim Erkan oldu. Eleme sonrası takımlar arasındaki rekabet daha da sertleşirken, yeni haftada yaşanacak dokunulmazlık ve ödül oyunları şimdiden merakla bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye edilmek istenen kiracının ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi

Tahliye sırasında ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası

Suriye'deki bu fabrika, alelade bir yer değil
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Tahliye edilmek istenen kiracının ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi

Tahliye sırasında ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı

Balıkçı fark etti! Göbeklitepe'nin aynısı o ilimizde ortaya çıktı